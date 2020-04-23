Ведущий тревел-проекта Нового канала «У кого більше?» Максим Узол в своем новом видеоблоге общается с людьми из разных стран, которые сейчас, как и украинцы, живут в режиме самоизоляции. В каждой стране ситуация своя, а потому и рассматривать их следует отдельно. Именно с целью показать реальность карантина в разных странах ведущий Нового канала создал свой YouTube-канал.

Главная фишка – съемки проходят дома и по видеосвязи! В первом выпуске ведущий разузнал много поразительных фактов об испанцах. О жизни в Испании на карантине Максиму рассказывают его знакомые. Как и во многих других странах, там образовался дефицит защитных масок. Но испанцы оказались очень изобретательными.

– Мой муж недавно купил маску за 10 евро (примерно 300 грн – прим.ред.), до карантина она стоила несколько центов, – делится знакомая Макса Узола Ярина Циж из города Пальма-де-Майорка. – Более того, маска оказалась украинского производства. Сейчас они в дефиците. Либо очень долго ждешь доставку, либо шьешь сам. Большинство людей, кстати, так и делают. Многие сотрудники моего мужа носят самодельные маски из ткани с резиночками, в середину вставляют фильтр, в качестве которого иногда используют даже женские прокладки (смеется).

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Максим решил проверить такой метод. Забавы ради он приклеил средство личной гигиены на внутреннюю часть маски.

– А что, прикольно, дышится легко – говорит ведущий. – Не думал, что скажу это, но она круто прилегает к лицу, лучше медицинской маски! Ох уж эти испанцы, интересные люди!

Новые выпуски видеоблога Максима Узола можно посмотреть на его YouTube-канале и на сайте Нового канала.