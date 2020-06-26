Кулинарные лайфхаки от шеф-поваров, которые пригодятся каждому

Участники гастропроекта «Хлебное зрелище» рассказали, что поможет упростить готовку

Любите готовить и проводите на кухне большую часть свободного времени? Тогда вам точно пригодятся кулинарные лайфхаки от шеф-поваров Антона Васильева и Ильи Семина — участников гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

Лайфхак №1: готовьте и сразу убирайте

Илья Семин считает, что главный кулинарный лайфхак — cook and clean. Готовьте и сразу же убирайте за собой — тогда кухня будет чистой, а грязная посуда после тусовок не окажется проблемой.

Лайфхак №2: храните продукты правильно

Каждый знает, насколько важно правильно хранить продукты. В идеале — вакуумировать их, но если нет специально прибора, поможет обычное сливочное масло. Если смазать им сыр или вареную колбасу с отрезанной стороны, они не засохнут.

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Лайфхак №3: внимательно солите еду

Помните о том, что солить продукты нужно правильно, так как соль влияет на качество блюда. Яичницу или омлет всегда стоит солить в конце готовки, мясо — в готовом виде, а вот фарш — непосредственно перед готовкой.

Лайфхак №4: запаситесь специальными инструментами

Чем больше у вас кулинарных гаджетов, тем легче и быстрее вы сможете готовить. Весы, блендер, мультиварка — это только вершина айсберга под названием «идеальный набор для кухни». К тому же, специальные инструменты расширят ваши кулинарные горизонты — например, если хотите приготовить копченые соусы или копченое пюре в домашних условиях, без коптильного пистолета вам не обойтись, отметил Антон Васильев.

Лайфхак №5: при готовке используйте лимон

Лимонный сок может не только придать блюду яркий вкус и аромат, но и заменить соль. Особенно удачно он сочетается с овощами и рыбой.

А уже в это воскресенье вы увидите, чем шеф-повара «Хлебного зрелища» накормили модель, певицу и актрису Дашу Астафьеву и чьи блюда она отказалась даже попробовать. Место встречи изменить нельзя: YouTube Нового канала, 28 июня, 12:00.

О проекте:

«Хлебное зрелище» — гастропроект, который Новый канал выпускает в YouTube. В нем шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин соревнуются в искусстве кулинарной импровизации — они получают одинаковые наборы продуктов и должны приготовить из них разные блюда. Задача периодически усложняется заданиями, которые шефы исполняют по ходу готовки. Шеф-повар, чьи блюда больше раз предпочтут приглашенные гости, получит главный приз — гастротур по Нью-Йорку. В свежем выпуске вы можете увидеть, как блюда участников «Хлебного зрелища» оценил музыкант Иван Дорн: