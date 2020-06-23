Танцевали стриптиз, инстаграмились и пили шоты из декольте: Как развлекались шефы в новом выпуске Хлебного зрелища

В шестом выпуске гастрошоу «Хлебное зрелище» шефы Антон Васильев и Илья Сёмин должны приготовиться завтрак в постель для Ивана Дорна. Только вот для них звездный адресат блюд до конца остается в тайне 🙂

Из ингредиентов, которые в итоге должны превратиться в блюда высокой кухни, у Антона и Ильи сыр маскарпоне, немного муки и манки, свежая малина, малиновое варенье, яйца, тосты, масло и… жива красная роза, которую тоже нужно использовать. Что ж, по сравнению с предыдущими выпусками, в этот раз у шефов просто королевские наборы. И практически без подвохов. Пока что 🙂

Пока шефы выбирали, какие блюда они будут готовить звездному эксперту, выяснилось, что Сёмин никогда не получал того самого «завтрака в постель». Точнее, вроде бы какой-то такой эпизод в жизни шефа и был, но он конца так и не уверен в этом. Может, просто приснилось.

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А вот Антон помнит, что такие приятности в его жизни были, но на вопрос, чем его кормила девушка – ответить не смог! Вот так вот и балуй мужчин вкусными завтраками, а они потом всё забывают 🙂

Напомним, что из выпуска в выпуск «Хлебного зрелища» шефы стражаются за финальный приз – гастротур в Нью-Йорк. И на момент начала шестого выпуска у Антон и Ильи счет равный 3:3 (а точнее по триста долларов у каждого!). Но после оценки блюд Иваном Дорном, кто-то из поваров станет на шаг ближе к победе!

Итак, блюда выбраны. Антон готовит блины без молока, нашептывая что-то над сковородкой., хотя сначала и планировал жарить сырнички из маскарпоне. Но после того, как в первом же усложнении девушка противника лишила его парочки важных продуктов, резко изменил планы.

А Илья нацелен подать эксперту френч-тосты с кремом из маскарпоне и украшенные сверху малинкой. Перемешивая нежно-розовую субстанцию Семин предположил, что цвет точно должен понравится эксперту, потому что «всё, как девушки любят… или парни». Что ж, посмотрим, придется ли по вкусу ли Дорну нежно-розовый мильфей, как назвал свой кулинарный шедевр Илья 🙂

А дальше на шефов как из рога изобилия посыпались усложнения, которые ну очень отвлекали от готовки. Например, Антону пришлось принять бьюти-процедуру в виде клубничной маски с медом, которую ему на лицо аккуратно намазал Илья, и выпить бокал вина… не снимая медицинской маски.

А Илья повеселил соперника и всю съемочную команду «стриптизом» в сексуальном (насколько это возможно!) мужском бикини кислотно-салатового цвета. Где его только нашли?!

Но это было только начало! Антон оказался скован наручниками прямо перед сервировкой блюда, а к Илье прямо на кухню пришла «подружка Джессика», которая как могла, отвлекала его своими формами.

– Надеюсь, Оля (девушка Ильи, – прим ред.) посмотрит этот выпуск чуть позже, чем я этого хочу, – прокомментировал Сёмин. Но он тогда даже и не подозревал, что в финальном задании ему придется выпить шот без помощи рук… из декольте девушки-ассистента. Кажется, Оле этот выпуск смотреть вообще не стоит.

Зато у любимой Антона переживать нет повода: после клубничной маски и обливания вином, Васильеву пришлось заняться «физухой», а точнее заканчивать свое блюдо с автомобильной покрышкой на шее.

Что ж, не смотря на все старания редакторов и сценаристов не дать шефам возможности сосредоточиться на блюдах, Антон и Илье удалось приготовить вполне приличные и аппетитные завтраки.

Иван Дорн, получив боксики, усыпанные лепестками роз, так вдохновился, что на ходу прямо во время распаковки придумал и зачитал рэпчик про шефов и их блюда.

Первым Иван попробовал мильфей Семина, который музыкант назвал «оладушком».

– Это браво! Я вообще любитель мучных изделий, и оладушек входит в список моих фаворитов, – признался Дорн.

А панкейки Антона получили весьма своеобразный комплимент:

– Блин, рот порвать! Ребята, вы друг друга стоите! – отметил Иван, и позвал друга помочь ему определиться с выбором блюда-победителя.

Вместе они приняли решение, что победа достается мильфею Илье, потому что его мягкая текстура больше «зашла» артисту, чем немного жесткие панкейки Антона.

Что ж, теперь счет 4:3 в пользу Сёмина, и следующий шанс отыграться Антону представиться в следующее воскресенье 28 июня. Так что не пропустите, как обычно в 12:00 на YouTube Нового канала свежий выпуск «ХЗ шоу» с новым звездным экспертом.

Смотри полый 6 выпуск: