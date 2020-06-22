Поцелуй в кадре – это измена? Отвечают актеры веб-сериала «FAKE»

Пара актеров – Женя Лесничий и Дарьяна Донцова – рассказали о ревности на съемках

Сериальные поцелуи временем могут вызвать вполне настоящую ревность. Вот ты снимаешься в «Кармелите», а через несколько минут в отношениях уже бурлят испанские страсти. А все потому, что актерство обязывает со всей отдачей отыгрывать самые интимные моменты. Иногда для актерских пар такие съемки могут стать настоящим испытанием. Но актер веб-сериала Нового канала «FAKE» Женя Лесничий, который знаком зрителям по роли Дэна в «Новенькій», за свои отношения не переживает.

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Во время съемок «FAKE» Жене Лесничему, который играет айтишника Диму, пришлось несколько раз в разных сценах целоваться с актрисой Аней Остапенко, которая играет блогера Лизу. И это при том, что в веб-сериале снималась его реальная девушка! Актриса Дарьяна Донцова сыграла в «FAKE» эпизодическую роль.

– У нас с этим не возникало проблем. Поцелуи и другие интимные моменты в кадре – это часть профессии, к которой мы относимся адекватно, – говорит Женя. – Ревновать – значит быть неуверенным или в себе, или в своей второй половинке, иногда все вместе. К счастью, я уверен в нас, поэтому ревность – последнее, о чем я думаю.

Девушка Жени Дарьяна Донцова признается, что если бы сама не была актрисой, то, видимо, очень ревновала бы любимого. Но, целуясь в кадре сама, все понимает и легко воспринимает такие моменты.

– Я не могу сказать, что вообще не ревную, – делится Дарьяна. – Но Женя не дает поводов для ревности. Я уверена в нем, в себе и в нас. Мне даже нравится, что на него обращают внимание другие девушки. Он действительно красавец!

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Актеры Женя Лесничий и Дарьяна Донцова познакомились на концерте общих друзей – группы «Розсол». А на следующий день пара уже начала встречаться.

– Мы вместе уже почти два года. Для меня это была любовь с первого взгляда, – делится Дарьяна Донцова. – Удивительно то, что мы учились в одном корпусе три года и не пересекались до этого. Женька для меня – мой муж. Моя любовь, мой друг, мой учитель, моя поддержка и моя опора. Я благодарна миру, что рядом со мной такой человек.

Для пары это первый совместный опыт работы в одном проекте. Звезда веб-сериала «FAKE» уверен, что их отношения выдержат сериальные поцелуи.

– Мы уже понемногу сближаемся. Возможно, скоро дойдет и до общего кадра, а затем и фильма. Дальше – больше! – с улыбкой говорит Женя Лесничий.

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