Уже этим летом Новый канал представит свой первый веб-сериал «FAKE». Он расскажет о контрасте между шикарной жизнью в фильтрах Instagram и реальностью, когда ты в однокомнатной квартире собираешь последние деньги на модную шмотку. Обычная девушка Лиза из маленького городка стремится стать крутым блогером. Но в погоне за лакшери-жизнью она забывает об истинных ценностях и реальном мире, а потому попадает в дурацкие ситуации со своей верной подругой-простушкой Валей.

Погрузись в FAKE! Новый канал снимает веб-сериал об инстаграмной жизни

Макс Девизоров сыграет сексуального бедбоя в веб-сериале Нового канала!

Ты уже знаешь, что в «FAKE» снимается звезда «Первых ласточек» и «Новенької» Макс Девизоров в роли бедбоя Марка. Но кто же исполнит главную роль инстаграмерши Лизы и других крутых персонажей? Узнай больше об актерах, сыгравших в комедийном веб-сериале «FAKE».

Лиза

Роль исполнила: Анна Остапенко

Возраст: 23 года

Родной город: Борисполь

Семейное положение: есть парень

Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, специальность – «актер драматического театра и кино»

Где снималась: «Первые ласточки», «Синдром Дракона», «101», «Слуга народа».

О своем герое: «Лиза – мечтательная и довольно смелая девушка. Она знает свои цели и достигает их довольно интересными и не всегда правильными способами. Если честно оценить себя, я думаю, у каждого из нас есть что-то от Лизы. Иногда мы завидуем, желаем всего и сразу, держим обиды и хотим что-то кому-то доказать, а главное – боимся быть собой!!! Забываем, какие мы прекрасные и особенные, и что самое ценное – это МЫ! Нас украшает душа, а не сумочка Гуччи. Нас ценят за доброту и заботу, а не за миллион фолловеров. Мы прекрасны, потому что разные, хотя забиваем на это и отказываемся от этой изюминки !!!»

Валя

Роль исполнила: Лилия Цвеликова

Возраст: 27 лет

Родной город: Херсон

Семейное положение: есть парень

Образование: Днепровский театрально-художественный колледж, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, специальность – «актер драматического театра и кино»

Где снималась: историческая драма «Сага», сериал «Доктор Вера», проекты «Гадалка», «Исчезающие следы», «Судья».

О своем герое: «Валюха – лучшая подруга Лизы, ее советчица, союзница и« типа старшая сестра». За словом в карман не полезет, правдоруб, радикал, неизлечимая оптимистка. Перед ее самоуверенностью и чувством юмора невозможно устоять. Бескомпромиссный борец за справедливость, в амурных вопросах пользуется тактикой «танк».

Марк

Роль исполнил: Максим Девизоров

Возраст: 24 года

Родной город: Киев

Семейное положение: холост

Образование: Киевский национальный университет культуры и искусств, мастерская Гусаковой Н.М.

Где снимался: сериалы «Первые ласточки», «Новенька», «Доктор Вера», полнометражный фильм «Номера»

О персонаже: «Мой персонаж Марк – альфач, казанова и мажор. Он любит быть в центре внимания, имеет хорошее чувство юмора и умеет решать проблемы. Все девушки мечтают о том, чтобы быть рядом с таким парнем, а он не против затащить каждую к себе в постель».

Дима

Роль исполнил: Женя Лесничий

Возраст: 22 года

Родной город: Новоселица, Черновицкая область

Семейное положение: есть девушка

Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, специальность – «актер драматического театра и кино»

Где снимался: «Верни мою жизнь», «Вторая жизнь Анны», «Новенька».

О своем герое: «Дима – обыкновенный. Он – студент-хакер. Живет с мамой и братом-подростком. Влюбляется в девушку-блогера (или insta-girl), за которую еще нужно побороться, иногда в прямом смысле этого слова. Безответная любовь открывает его с другой стороны и побуждает на мужские поступки».

Рита Сан

Роль исполнила: Анастасия Иванюк

Возраст: 21 год

Родной город: Киев

Семейное положение: без пары

Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, специальность – «актер драматического театра и кино»

Где снималась: сериалы «Скорая», «Жизнь прекрасна».

О своем герое: «У каждого в подписках в Instagram есть суперблогерша, которая ведет успешный блог, имеет тысячи фолловеров и шикарные фотографии. Но все ли так красиво в реальной жизни? Глядя на мою героиню, можно увидеть, насколько ожидания и реальность могут отличаться. Следя за Ритой, сразу понимаешь, как важно имея все, оставаться хорошим человеком. Сильная, успешная, волевая, но в то же время одинокая девушка, которая ищет любви поклонников».

Артем

Роль исполнил: Данил Шевченко

Возраст: 17 лет

Родной город: Киев

Семейное положение: без пары

Образование: заканчивает 11 класс, мечтает поступить в театральный вуз

Где снимался: сериалы «Незабута», «Замкнутый круг», «Крепостная», фильм «Толока».

О своем герое: «Мой герой Артем – это полное отражение образа типичного подростка в пубертате. Девушки, секс… А что еще интересно подростку? ???? Тема – очень веселый, харизматичный и, самое главное, настоящий. У Артема есть брат Дима, с которым они попадают в интересные ситуации… Конечно же, не без юмора, подколок… Но они всегда готовы помочь друг другу, как это и бывает у настоящих братьев».

Смотри первый веб-сериал Starlight Media «FAKE» уже этим летом на YouTube Нового канала!