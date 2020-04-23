Ведучий тревел-проекту Нового каналу «У кого більше?» Максим Узол у своєму новому відеоблогу на спілкується з людьми з різних країн, які зараз, як і українці, живуть у режимі самоізоляції. У кожній країні ситуація своя, а тому і розглядати їх варто окремо. Саме з метою показати реальність карантину в різних країнах тревел-ведучий створив свій YouTube-канал

Головна фішка – зйомки проходять вдома та по відеозв’язку! У першому випуску ведучий дізнався багато вражаючих фактів про іспанців Про життя в Іспанії на карантині Максиму розповідають його знайомі. Як і в багатьох інших країнах, там утворився дефіцит захисних масок. Але іспанці виявилися дуже винахідливими.

– Мій чоловік нещодавно купив маску за 10 євро (приблизно 300 грн – прим.ред.), до карантину вона коштувала кілька центів, – ділиться знайома Макса Узола Ярина Ціж із міста Пальма-де-Майорка. – Більше того, маска виявилася українського виробництва. Зараз вони в дефіциті. Або дуже довго чекаєш доставку, або шиєш сам. Більшість людей, до речі, так і роблять. Багато співробітників мого чоловіка носять саморобні маски з тканини, всередину вставляють фільтр, у якості якого іноді використовують навіть жіночі прокладки (сміється).

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Максим вирішив перевірити такий метод. Заради забави він приклеїв засіб особистої гігієни на внутрішню частину маски.

– А що, прикольно, дихається легко – каже ведучий. – Не думав, що скажу це, але вона круто прилягає до обличчя, краще, ніж медична маска! Ох уже ці іспанці, цікаві люди!

Нові випуски відеоблогу Максима Узола можна подивитися на його YouTube-каналі і на сайті Нового каналу.