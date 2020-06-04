Подружжя-ведучі Нового каналу здають круті місця для подорожей

Навіть сильне кохання може зіпсувати одна невдала спільна подорож. Усі ми різні, а тому порозумітися під час поїздки закоханим може бути напрочуд важко. Але у ведучих проекту «У кого більше?» Олі Манько та Макса Узола у тревелі завжди цілковита ідилія. Колись вони поїхали до Європи колегами, а повернулись вже парою. Саме тому подружжя створило свій тревел-блог для пар, який вони назвали «КАМОН». У ньому телеведучі подорожують Україною. Їхні маршрути стануть особливо актуальними у післякарантинний період.

– У нас навіть традиція є: кожної весни ми сідаємо з друзями в машину і на день чи два їдемо по Україні. Так ми відкриваємо сезон подорожей. І в наших маршрутах ми відкривали для себе стільки неймовірних місць, що не могли цим не поділитися. Знаходили страусині ферми, місця, де куштували смачнезних равликів, кінні ферми, де можна покататись в лісі на конях, нереальні види та музеї, – розповідає Оля Манько.

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У своєму блогу Макс Узол та Оля Манько показують, як подорожувати вдвох, створюючи романтік, домовлятися між собою, не сваритися, словом, щоб обом було комфортно.

– Наша концепція – подорожі для пар. Ми по собі знаємо, що часто бажання про подорожі в парі можуть бути кардинально різні. Макс, наприклад, любить екстрим, а я – затишні романтичні місця. Щоб обидва кайфонули й відпочили добре, ми знайшли компроміс: кожен шукає по три точки в маршруті, куди хоче заїхати. Головне – домовитись про це «на березі», а не влаштовувати розбірки в поїздці і псувати одне одному відпочинок. Наш блог не лише про подорожі, а й про стосунки. Думаю, багато хто впізнає себе в подорожах, – ділиться тревел-ведуча.

– Так, звісно, ми теж конфліктуємо. Через те, що в нашій сім’ї два лідери, і кожен упевнений у своїй правоті. Як ми з цього виходимо? Обговорюємо. Хто переміг в аргументах: чому їдемо на Полтавщину, а не у Львів, того ідею й беремо. І, так, Оля дууууже емоційна. Вона запросто може розплакатися. А я іноді буваю різким. Таке трапляється і в подорожах. Що робити? Як загасити пожежу? У нас є один маленький секрет: просто підійти і міцно обійняти, навіть якщо це здається критичною помилкою. Спрацьовує стовідсотково! І одразу з’являються сили, енергія, усмішка. Ще рятують звичайні слова «вибач» і «ти в мене найкраща». Все. Це два мої головні інструменти в подорожах, – говорить Макс Узол.

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Крута плюшка від пари ведучих – готові маршрути, які вони залишають в описі під відео. Тобто, якщо ви завтра хочете кудись поїхати, копіюєте інформацію, сідаєте в авто і подорожуєте. Не треба моніторити мільйон сайтів і по піщинці збирати інформацію.

– Якщо хтось думає, що романтики в подорожах Україною немає, скажу, що ви не шарите. По-перше, романтику можна створити самому. Ми навіть зробили в «КАМОН» рубрику, як влаштувати романтичну вечерю за 300 грн! Вибираємо красиве місце, а таких в Україні повно (пляжі з шумом хвиль, галявини біля аеропорту з видом на літаки, верхівка гори з бомбезним видом), шукаємо місцеві продукти і влаштовуємо романтичний пікнік для двох. Тут більше важливе навіть не місце, а те, що ви готові зробити для коханої, – поділився Макс Узол.

У першому випуску Оля та Макс показали топ-місця під Києвом, куди можна поїхати на вихідні. Страусина ферма, «Діснейленд», літак, за штурвалом якого можна посидіти, польоти на планері, кар’єри – дивись усе це у тревел-блогу «КАМОН».

