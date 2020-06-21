Смузи: рецепт идеального завтрака от известного шеф-повара
Участник гастропроекта «Хлебное зрелище» Илья Семин поделился рецептом популярного американского напитка, который может заменить полноценный завтрак
Смузи – это густой напиток из взбитых в блендере ягод, фруктов или овощей. Смузи сохраняет все витамины из продуктов, входящих в его состав, поэтому многие с удовольствием употребляют его на завтрак. Не стал исключением и шеф-повар Илья Семин – участник гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.
– Самый идеальный завтрак для меня – это зеленый смузи на основе авокадо, сельдерея, зелени и яблока, – говорит шеф-повар.
Смузи из авокадо и яблока: рецепт от Ильи Семина
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.;
- сельдерей – 1 стебель;
- яблоко – 1 шт.;
- йогурт нежирный – 300 мл;
- зелень – по вкусу;
- сахар – по желанию.
Способ приготовления:
- Очистите яблоко, извлеките семечки и нарежьте его дольками.
- Очистите авокадо, удалите косточку и достаньте мякоть чайной ложкой.
- Нарежьте сельдерей на небольшие части.
- Мелко нарежьте зелень.
- Все ингредиенты уложите в чашу блендера, влейте йогурт и взбейте до однородной консистенции.
- По желанию добавьте сахар. Перелейте в бокал и наслаждайтесь вкусным и полезным завтраком!
Фото: IStock
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