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Смузи: рецепт идеального завтрака от известного шеф-повара

Участник гастропроекта «Хлебное зрелище» Илья Семин поделился рецептом популярного американского напитка, который может заменить полноценный завтрак

Смузи – это густой напиток из взбитых в блендере ягод, фруктов или овощей. Смузи сохраняет все витамины из продуктов, входящих в его состав, поэтому многие с удовольствием употребляют его на завтрак. Не стал исключением и шеф-повар Илья Семин – участник гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

– Самый идеальный завтрак для меня – это зеленый смузи на основе авокадо, сельдерея, зелени и яблока, – говорит шеф-повар.

Смузи из авокадо и яблока: рецепт от Ильи Семина

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.;
  • сельдерей – 1 стебель;
  • яблоко – 1 шт.;
  • йогурт нежирный – 300 мл;
  • зелень – по вкусу;
  • сахар – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Очистите яблоко, извлеките семечки и нарежьте его дольками.
  2. Очистите авокадо, удалите косточку и достаньте мякоть чайной ложкой.
  3. Нарежьте сельдерей на небольшие части.
  4. Мелко нарежьте зелень.
  5. Все ингредиенты уложите в чашу блендера, влейте йогурт и взбейте до однородной консистенции.
  6. По желанию добавьте сахар. Перелейте в бокал и наслаждайтесь вкусным и полезным завтраком!

Фото: IStock

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