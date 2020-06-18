Актер «Первых ласточек» и «Новенької» рассказал о своей избраннице

Молодой актер Макс Девизоров стал мечтой каждой девушки после своих ролей бедбоев. Девушки буквально таяли от образов, которые он играл на экране. Долгое время они забрасывали его сообщениями в социальных сетях. Каждая хотела стать его девушкой. Но правда в том, что у Макса уже есть настоящая любовь. Девушку Макса Девизорова зовут Лилия Цвеликова.

– Как-то мне в Instagram написали: «А ты реально девушка Девизорова?» Это было очень смешно. Макс как раз сидел рядом, я ему показала и спрашиваю, реально ли. Он ответил, что да, и мы попали, – со смехом поделилась Лиля.

Макс Девизоров сыграет сексуального бедбоя в веб-сериале Нового канала!

Максим Девизоров рассказал, какой должна быть его девушка

Лилия Цвеликова – также актриса. Сейчас вместе с Максом девушка снимается в первом веб-сериале Нового канала «Fake». Пара познакомилась именно на съемочной площадке. Точнее, в последний раз, ведь актеры знакомились три раза!

– Мы знакомились несколько раз. Впервые это было в спектакле «Хамелеон», где я играл главную роль, – рассказывает Макс Девизоров. – Лиля – подружка нашего главного режиссера Влады Белозоренко. Она пришла посмотреть премьерный спектакль, а после подошла сказать, что я очень хорошо отработал. Мне было приятно услышать такое от актрисы театра «Золотые ворота». В следующий раз, когда увиделись, она почему-то решила, что мы не встречались. Я снова представился. Это было на дне рождении Влады. А в третий раз работали вместе в сериале «Доктор Вера». У нас там не было совместных сцен, но часто пересекались в актерской и на обеде. После этого решили узнать друг о друге побольше. И не пожалели!

Макс Девизоров и Лилия Цвеликова встречаются полгода. Они стали жить вместе уже через неделю после начала отношений. А через две недели влюбленные сказали друг другу заветное «Я тебя люблю». Макс говорит, что невероятно счастлив с Лилей, ведь нашел именно ту, которую искал.

– Лиля – маленькая, с чувством юмора, романтичная, очень чувствительная. В принципе, все, что я себе назагадывал и нажелал, получил. Не ожидал, что мы так быстро и глубоко сможем друг друга почувствовать, – признался актер.

В веб-сериале «Fake» Макс Девизоров и Лилия Цвеликова не играют влюбленных. Бедбой Марк крутит шашни с другой девушкой. Хочешь узнать, с кем именно? Тогда смотри веб-сериал «Fake» уже этим летом на YouTube Нового канала