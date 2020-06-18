Как научиться кататься на SUP-борде? Мастер-класс от Александра Педана

Ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» (Новый канал) рассказал об одном из своих самых любимых видов водного спорта

То, что украинцы пока не могут путешествовать за границу, не мешает им сполна наслаждаться летом. Одним из преимуществ этого времени года для Александра Педана – занятие водными видами спорта. Такими как SUP-бординг, например.

– На «сапах» сегодня катаются везде. Очень популярная штука, – говорит ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – В принципе, это очень доступный вид спорта. Доску можно даже купить – она будет стоить от 5-6 тысяч гривен. Или брать в аренду. В Киеве есть пять точек, где легко найти нужное снаряжение. Я уверен: если загуглить, то можно отыскать доски в каждом городе.

Александр Педан: «Я решил стать блогером, потому что не хотел стареть»

«Все мечтают стать Фреймут или Притулой»: Александр Педан рассказал, как попасть на телевидение

Преимущество этого спорта в том, что особых навыков для катания не нужно. Важно просто не бояться воды и уметь сохранять баланс.

– Не надо быть суперсерфером, чтобы кататься на сапе, – с улыбкой рассказывает Александр Педан. – Научиться можно даже за час. Расскажу, как это делается.

Сначала становимся на сап коленями. И гребем веслом. Управление очень простое – гребешь от себя – плывешь вперед, гребешь в обратную сторону – тормозишь. Когда почувствовали баланс, осторожно становимся на ноги, опираясь на руки. Это напоминает асану «собака мордой вниз». SUP расшифровывается как stand up pedal, поэтому кататься надо стоя. Кайфуем! И помним: если идет волна, встречать ее надо носом.

Ведущий Нового канала любит катать на сапе своих детей, и даже его четырехлапая любимица Лави всегда охотно составляет ему компанию.