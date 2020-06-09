Ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) поделился наблюдениями, как получить работу мечты

Телеведущим Александр Педан работает уже 14 лет. Свой звездный путь он начал с Comed Club.UA, а двумя годами позже стал лицом Нового канала. Вот уже более десяти лет его узнают на улице, просят автограф и сфотографироваться.

– Когда прихожу с лекцией в университеты или к молодежи в другие места, то первый вопрос, который задаю: «Кто думает, что станет звездой телевидения?» – делится Александр Педан. – И в ответ вижу 90% поднятых рук. Все мечтают стать Фреймут, Ефросининой, Педаном или Притулой.

Есть ли дружба на ТВ? Притула, Никитюк и другие звезды рассказали о коллегах-друзьях

Однако до сих пор окончательного ответа на вопрос, как стать телезвездой, ведущий найти не может. Объясняет: это результат совпадения многих факторов.

– Если бы каждый раз мне давали доллар за этот вопрос, то я стал бы уже мультимиллиардером, – с улыбкой говорит ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – На самом деле хочу и разочаровать, и вдохновить. На телевидение попадают единицы. Все это результат таланта, везения, упорного труда и возможности оказаться в нужном месте в нужное время.

«Модные» панкейки от Алексадра Педана

Кроме работы в кадре, есть еще множество профессий, связанных с работой вне его – редакторы, режиссеры, сценаристы или стилисты. Однако об этих профессиях молодежь обычно либо не знает, либо вообще не рассматривает, как интересные для себя.

– Нельзя жить с мыслью, что вы станете звездой и акцентироваться только на этом, – рекомендует Александр Педан. – Я, например, закончил экономический факультет университета и проработал год по профессии. Всегда должен быть план Б. Чем больше знаний, умений вы будете получать, тем легче будет в случае чего сменить профессию. В то же время однозначно не отказывайтесь от своей мечты и пробуйте, старайтесь, но параллельно учитесь и осваивайте другие знания и умения.