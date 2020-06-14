Александр Педан: «Я решил стать блогером, потому что не хотел стареть»

Сегодня, 14 июня, в мире отмечают Международный день блогера! Многие инстаграмеры, ютуберы и тиктокеры этот праздник по праву считают профессиональным. Ведь социальные сети требуют много времени, денег и креатива.

Международный день блогера празднует и ведущий Нового канала Александр Педан. Сейчас во всех его социальных сетях насчитывается более миллиона подписчиков! А все потому, что # педанможе! Именно с таким лозунгом Саша ворвался в мир блогерства – и не прогадал. Его Instagram, TikTok и YouTube растут и приносят большую радость Педану. Но зачем успешному телеведущему вообще было становиться блогером?

– Я решил стать блогером, не желая стареть, – с улыбкой рассказывает Александр Педан. – А если серьезно, то хотел попробовать для себя новое направление, кроме телевидения. Хотелось проверить, смогу ли я. Поэтому так и назвался #педанможе. Это совсем другая история, совсем другая аудитория. Мне было интересно понять ее и попробовать, воспримет ли она меня. Это был своеобразный вызов, челлендж.

«Все мечтают стать Фреймут или Притулой»: Александр Педан рассказал, как попасть на телевидение

«Модные» панкейки от Алексадра Педана

Обычно блогерами становятся в довольно юном возрасте. Многие еще со школы начинают развивать свои социальные сети и снимать видео для YouTube, чтобы заработать денег и славу. Но Александр Педан хотел от блогерства другого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram pedanos 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Во-первых, я хотел быть ближе к моей дочери, потому что это очень сильно объединяет. У нас есть общий TikTok. Это круто, что мы больше времени проводим вместе. Во-вторых, я хотел определенной свободы. Это как твой маленький канал, которым ты можешь зарабатывать себе на жизнь, определенная автономия. Плюс, можно доносить до людей определенную информацию, делиться своим интересным опытом, – рассказывает ведущий Нового канала.

Сейчас в социальных сетях Александра Педана почти миллион подписчиков: 617 тысяч в Instagram, 270 тысяч на YouTube и 400 тысяч в TikTok. Но он признается, что пока не знает, какой именно контент ему нужно делать.

– Блогинг такая штука, которая постоянно меняется. На YouTube у меня очень заходит Мафия, и подписчики просят ее снимать. Но я не хотел бы ограничиваться только ею, поэтому постоянно пробую новые форматы. В Instagram начал сейчас делать более развернутые посты. Делюсь своими любимыми местами, которые посещаю, книгами, которые читаю, видами спорта и т.д. Говорят, что в Instagram люди не читают. А я вижу, что сознательная аудитория читает и ведет оживленную дискуссию, – объясняет Педан.

Будучи блогером, Саша ни сам емножко подписан на коллег из украинского шоу-бизнеса. Среди них и Монатик, и Настя Каменских, и Оля Полякова, и Сергей Притула… Больше всего времени ведущий Нового канала все же тратит в Instagram. Как говорит Александр, там все переписываются и ходят друг к другу в гости.

– Хочу сказать, что быть блогером – это не так легко, как всем казалось. Обычно молодое поколение думает, что они хотят стать блогерами, чтобы ничего не делать и получать бабосы. Это не так! Успешные блогеры, которые реально на этом зарабатывают, постоянно работают над контентом, что-то пробуют, рискуют, тратят много времени и даже денег на продакшн. Сейчас это не так дешево. Например, YouTube требует качественной картинки, интересного монтажа. Поэтому хочу пожелать всем блогерам не останавливаться! Если вы остановитесь, утратите позиции, придут новые блогеры. А всем, кто хочет стать блогерами, – пробуйте! Но все равно я желаю вам получить образование, профессию, которая будет более стабильна. Потому блогинг – довольно нестабильна история. Социальные сети появляются и исчезают.

Любишь нашего Сашу Педана и крутой контент? Тогда скорее подписывайся на Instagram, TikTok и YouTube ведущего Нового канала! Поздравь блогера с праздником!