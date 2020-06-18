Ивану Дорну принесли «завтрак в постель»: как отреагировал певец

Музыкант станет приглашенным гостем свежего выпуска «Хлебного зрелища»

Уже больше месяца шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин кормят не только посетителей ресторанов, в которых работают, но и звездных гостей гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube. В свежем выпуске оценивать блюда шефов будет известный украинский музыкант Иван Дорн.

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Блюда для него Антон и Илья приготовили из «набора для завтрака в постель» — яиц, малины, маскарпоне, варенья и т.п., так что получилось очень сладенько и не менее красиво.

— Я обожаю мучные изделия, поэтому блюда от ребят мне очень понравились. Даже малинка, которой украшены десерты, проигрывает им по вкусу, — восторгался Иван.

— Рот порвать! — воскликнул Дорн, пробуя один из десертов. — Оба блюда настолько вкусные, что сам определиться с лучшим я не смог. Пришлось позвать на помощь еще одного эксперта.

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Кто помог Ивану Дорну выбрать лучшее блюдо, и что же такого наготовили шеф-повара «Хлебного зрелища», вы узнаете уже в это воскресенье, 21 июня, в 12:00 на YouTube Нового канала.

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О проекте:

«Хлебное зрелище» — гастропроект, в котором шеф-повары Антон Васильев и Илья Семин соревнуются в искусстве кулинарной импровизации. Они получают одинаковый набор продуктов и должны приготовить из них разные блюда. Шеф-повар, чьи блюда понравятся большему количеству звездных гостей, получит главный приз — гастротур по Нью-Йорку.