Макс Девизоров сыграет сексуального бедбоя в веб-сериале Нового канала!

«Приятно осознавать, что на молодежь не забили, и кто-то делает интересный контент именно для такого сегмента зрителей, как подростки», – говорит актер

Молодой актер-красавчик Макс Девизоров полюбился зрителям Нового канала по роли бедбоев в сериалах «Первые ласточки» и «Новенька». Поэтому мы уверены, что фанаты будут рады его новой работе. Макс сыграет мажора в нашем новом веб-сериала «Fake». Выходить проект будет только на digital-платформах Нового канала – на сайте и в YouTube.

– Кому-то может показаться, что согласиться на роль в проекте, который будет только на диджитальных платформах – это большой риск. Особенно учитывая то, что в Украине такое понятие, как digital-платформы только начинает развиваться. Однако кто-то ведь должен быть первым! – говорит Макс Девизоров. – Наш сериал расскажет о жизни моих сверстников, когда ты онлайн 24/7, о жизни в эпоху онлайн-признания, хайпа и погони за лайками. Поэтому где же ему еще выходить, как не в интернете? Мне придает уверенности то, что над созданием этой истории работают молодые, свежие, креативные личности, которые не теряют сознания от таких понятий как «Тик-Ток» и инста-челленджи (смеется).

Максим Девизоров рассказал, какой должна быть его девушка

Веб-сериал «Fake» расскажет о фальшивой жизни в ярких фильтрах Instagram, когда в ленте у тебя мусс из киноа, а на полках в кухне ждет вермишель быстрого приготовления. Если ты хочешь казаться, а не быть, твоя жизнь превращается в фейк. Мир через фильтры Instagram так затягивает тебя, что ты теряешь связь с реальностью и начинаешь попадать в нелепые ситуации. А все потому, что реальность никуда не исчезает, пока ты листаешь ленту и комментируешь сториз.

– Я думаю, тема нашего будущего сериала удивительно актуальна и важна! Она раскрывается благодаря интересным перипетиям, с которыми главная героиня должна столкнуться по ходу истории. В процессе решения проблем ей нужно не потерять настоящую себя. Мой персонаж Марк – альфач, казанова и мажор. Он любит быть в центре внимания, имеет хорошее чувство юмора и умеет решать проблемы. Все девушки мечтают о том, чтобы быть рядом с таким парнем, а он не против затащить каждую к себе в постель. Будет много юмора, шуток и настоящих чувств, – интригует актер.

Максим Девизоров: «Хочется совершенствоваться и создать настоящего мерзавца»

Макс Девизоров уже не может дождаться начала съемок веб-сериала «Fake». А все потому, что актеру нравится работать в проектах Нового канала.

– Мне очень повезло! Ведь я имею возможность работать с людьми, которые заинтересованы в том, чтобы разобраться, что чувствуют, как живет и чем интересуется молодежь! Люди, которые работают на Новом, пытаются понять нас и помочь сконектиться с окружающим миром. Приятно осознавать, что на молодежь не забили, и кто-то делает интересный контент именно для такого сегмента зрителей, как подростки. Говорят, что за ними будущее. Но нет! Они и есть будущее! Поэтому я благодарен за такую возможность – быть частью молодежного мировоззрения и помогать формировать вкусы нашего поколения, – говорит Девизоров.

Не пропусти премьеру комедийного молодежного веб-сериала «Fake» на YouTube Нового канала этим летом!