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«Модные» панкейки от Алексадра Педана

Ведущий Нового канала поделился рецептом вкусного завтрака для всей семьи

Ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) во время карантина завел традицию баловать свою семью вкусными завтраками.

– Как-то Лера (дочь Александра – прим.ред.) попросила приготовить «модные» панкейки из Pinterest, – рассказывает Александр Педан. – Я решил попробовать. И, о чудо, у меня получилось (улыбается). На свою голову похвастался результатами в Instagram, где меня забросали вопросами: «Педан, как ты делаешь панкейки? Почему у тебя они получаются, а у меня – нет?» Поэтому по просьбе поклонников я решил поделиться рецептом.

Как приготовить панкейк: рецепт

Ингредиенты:

Мука: 200 г

Сахар: 2 ст.л.

Сода пищевая: 0,5 ч.л.

Лимонная кислота 0,25 ч.л.

Соль: 0,5 ч.л.

Яйца 1 шт.

Молоко: 200 мл

Оливковое масло 3 ст.л.

Готовим пошагово:

Смешиваем в глубокой посуде муку, сахар, пищевую соду, лимонную кислоту и соль. Добавляем одно яйцо и все тщательно перемешиваем.

Наливаем в посуду молоко и перемешиваем все еще раз. Пока делаем это, напеваем для настроения одну из песен MONATIK.

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К полученному тесту добавляем три столовые ложки оливкового масла. И готовимся жарить панкейк. Для этого подойдет любая сковорода. Дополнительно смазывать ее ни сливочным, ни растительным маслом не нужно.

Выливаем тесто толстым слоем на сковороду и жарим по несколько минут с обеих сторон. Готово! Подавать панкейки можно или со сметаной и вареньем, или с авокадо и красной рыбой.

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