Рецепт из детства: Как приготовить полезный гоголь-моголь
Этот напиток сразу вызывает ностальгические воспоминания. Так как многих именно гоголем-моголем бабушки лечили от ОРВИ, гриппа и других болезней, вкус этого варева знаком с детства практически каждому.
Вряд ли таким «коктейлем» действительно можно вылечить что-то серьезное, но воздушный напиток сейчас многие готовят дома, порой заменяя им молочный коктейль. В гастрошоу «Хлебное зрелище» на Новом канале одному из шефов Антону Васильеву выпало задание – приготовить гоголь-моголь из ингредиентов, которые есть на столе. А так как набор продуктов у шефа по правилам шоу был весьма ограниченный, то Антон приготовил гоголь-моголь по классическому рецепту.
Классический гоголь-моголь
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1 ст. ложка
Приготовление:
- Аккуратно отделяем белок от желтка
- Выливает желток в чистую сухую (это очень важно!) посудину и взбиваем миксером
- Добавляем сахар и снова тщательно взбиваем, пока смесь не станет практически белой
Готово!
Лайфхак: Перед приготовлением яйца лучше охладить, тогда напиток получится более воздушным.
Приготовить гоголь-моголь можно в разных вариациях. Например, не из желтков, а, наоборот, из белков.
Гоголь-моголь из белков
- яйцо – 2 шт.
- сахар – 2 ч. ложка
Приготовление:
- Отделяем белки от желтков
- Белки взбиваем венчиком или миксером, постепенно добавляя сахар. Взбиваем, пока не получится пышная смесь, не остающаяся на венчике.
Такой гоголь-моголь скорее похож на десерт, чем на коктейль, так что сервировать его лучше в креманке с ложечкой.
И еще один рецепт, который точно придется всем по вкусу.
Кофейный гоголь-моголь
- заваренный кофе – 5 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 5 ст. л.
Приготовление:
- Отделите белок от желтка.
- Желток хорошенько разотрите с сахаром
- Белок отдельно взбейте в пышную пену
- Смешайте обе яичные смеси, но не взбивайте
- Добавьте к получившейся смеси молоко и кофе и снова перемешайте соломинкой.
Готово! По вкусу напиток напоминает сладкий латте, но при этом он очень питательный и полезный.
Кстати, вы знали, что именно гоголь-моголь спасает певцов при потере голоса, так что каким-то чудодейственными свойствами этот напиток точно обладает.
Еще больше рецептов смотрите в гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube (Новый канал) каждое воскресенье в 12:00.
Фото: IStock
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