Сальса з авокадо: незвичайна варіація мексиканського соусу
Шеф-кухар Ілля Сьомін розповів, як приготувати сальсу, якщо вдома немає томатів
Сальса — це традиційний соус мексиканської кухні, який найчастіше готується з томатів і перцю чилі. Але її можна приготувати, навіть якщо помідорів вдома немає. Наприклад, з авокадо, як це зробив шеф-кухар Ілля Сьомін в гастропроекті «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.
— Насправді сальсою може стати все, що завгодно. З авокадо сальсу теж роблять, так як цей продукт взагалі зараз дуже популярний, — каже Ілля Сьомін.
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Сальса з авокадо: рецепт
Інгредієнти:
- авокадо – 1 шт.;
- перець чилі – 5 г;
- сік лайма – 1 ст.л.;
- оливкова олія – 1 ст.л.;
- сіль за смаком;
- білий йогурт – 1 ст.л.
Спосіб приготування:
- Очистіть авокадо від шкірки та кісточки, наріжте його кубиками.
- Дрібно порубайте перець чилі.
- Змішайте йогурт, сік лимона, оливкову олію та сіль. Додайте авокадо та перець чилі. Гарненько перемішайте.
Подавати сальсу можна до хліба або начос, а також до страв з м’яса. Також цей соус відмінно поєднується з пастою та рибою.
Ще більше кулінарних лайфхаків і рецептів — у гастропроекті «Хлебное зрелище», новий випуск якого вийшов у неділю, 7 червня, на YouTube. У ньому ви побачите, що можна приготувати з продуктів, які залишилися на другий день після застілля, а також дізнатися, чим шеф-кухарі засмутили ведучу та діджея Дашу Коломієць.
Про проект:
«Хлебное зрелище» – гастропроект, який Новий канал випускає в YouTube. У ньому шеф-кухаря Ілля Сьомін і Антон Васильєв змагаються в майстерності кулінарної імпровізації. Вони повинні приготувати різні страви з однакового набору продуктів, при цьому виконуючи додаткові завдання, і здивувати ними запрошених гостей. Той кухар, якому вдасться підкорити більше зіркових гостей, відправиться в гастротур по Нью-Йорку.
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