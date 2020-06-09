Шеф-кухар Ілля Сьомін розповів, як приготувати сальсу, якщо вдома немає томатів

Сальса — це традиційний соус мексиканської кухні, який найчастіше готується з томатів і перцю чилі. Але її можна приготувати, навіть якщо помідорів вдома немає. Наприклад, з авокадо, як це зробив шеф-кухар Ілля Сьомін в гастропроекті «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.

— Насправді сальсою може стати все, що завгодно. З авокадо сальсу теж роблять, так як цей продукт взагалі зараз дуже популярний, — каже Ілля Сьомін.

Читай: Мачанка: як приготувати український народний діп

Сальса з авокадо: рецепт

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.;

перець чилі – 5 г;

сік лайма – 1 ст.л.;

оливкова олія – ​​1 ст.л.;

сіль за смаком;

білий йогурт – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Очистіть авокадо від шкірки та кісточки, наріжте його кубиками. Дрібно порубайте перець чилі. Змішайте йогурт, сік лимона, оливкову олію та сіль. Додайте авокадо та перець чилі. Гарненько перемішайте.

Подавати сальсу можна до хліба або начос, а також до страв з м’яса. Також цей соус відмінно поєднується з пастою та рибою.

Ще більше кулінарних лайфхаків і рецептів — у гастропроекті «Хлебное зрелище», новий випуск якого вийшов у неділю, 7 червня, на YouTube. У ньому ви побачите, що можна приготувати з продуктів, які залишилися на другий день після застілля, а також дізнатися, чим шеф-кухарі засмутили ведучу та діджея Дашу Коломієць.

Video: Сальса з авокадо: незвичайна варіація мексиканського соусу Шеф-кухар Ілля Сьомін розповів, як приготувати сальсу, якщо вдома немає томатів

Про проект:

«Хлебное зрелище» – гастропроект, який Новий канал випускає в YouTube. У ньому шеф-кухаря Ілля Сьомін і Антон Васильєв змагаються в майстерності кулінарної імпровізації. Вони повинні приготувати різні страви з однакового набору продуктів, при цьому виконуючи додаткові завдання, і здивувати ними запрошених гостей. Той кухар, якому вдасться підкорити більше зіркових гостей, відправиться в гастротур по Нью-Йорку.

Читай також:

Кулінарний словник: Що таке скрембл, і як його готувати

Рецепт з дитинства: Як приготувати корисний гоголь-моголь