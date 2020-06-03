Над Лесей Никитюк провели научный эксперимент

Во время шоу «Кто против блондинок?» Леди Ле пришлось терпеть боль и сдерживать свои эмоции

Наше тело очень восприимчиво к эмоциям, и фраза «все болезни от головы» – не выдумка. Существует целое направление в медицине – психосоматика, которая изучает влияние психологического состояния на самочувствие. Вчера в студии шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) провели психологический эксперимент, который подтвердил, что сдерживание эмоций может стать причиной телесных заболеваний. Не волнуйтесь, во время опыта никто не заболел!

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Ведущей Леси Никитюк, звездном участнику Тарасу Стадницкому и блондо-бомбе Тане надо было как можно дольше продержать руки в ледяной воде.

– При этом я буду говорить ругательные слова, – пояснила участница шоу и психолог Таня. – Именно таким образом стану выражать свои эмоции. Тарас, вы будете говорить ласковые слова, а Леся – молчать. Так мы проверим, каким образом переживание эмоций позволит дольше выдержать дискомфорт.

Леди Ле продержалась всего десять секунд. Ведущая признается, что она не привыкла молчать, а здесь ей пришлось терпеть боль и сдерживать эмоции. По ее словам, это очень трудно!

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– Я сдался вторым, – говорит Тарас. – Потому что все хорошие слова в моем лексиконе закончились (улыбается). А уже так хотелось сказать «острое» словечко.

Блондо-бомба последняя вынула руки из воды.

– Ругалась, рычала и кричала – так я «выплескивала» весь свой негатив, – пояснила Таня. – Мой эксперимент доказал, что человек, который выговаривает свое недовольство, дольше выдерживает боль. Если держать негативные эмоции в себе, то они могут стать причиной различных заболеваний. Поэтому не стесняйтесь своих агрессивных импульсов. Лучше покричите, чтобы ваши переживания не повлияли на здоровье.

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