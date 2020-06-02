Новый каналНовостиЧто съесть, если в холодильнике ничего нет: мастер-класс от участников «Хлебного зрелища»

Что съесть, если в холодильнике ничего нет: мастер-класс от участников «Хлебного зрелища»

 

Шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин рассказали, что можно приготовить из «набора холостяка»

Забегались по делам и не успели закупить продукты? Не проблема! Приготовить сытный и вкусный ужин можно и из традиционного «набора холостяка» — яиц, пельменей, шпротов. Как необычно подать блюда из простейших продуктов, показали шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин — участники гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

Тост со скрэмблом, шпинатом и шпротами: рецепт от Антона Васильева

Ингредиенты:

  • хлеб «Бородинский» — 1 ломоть;
  • шпинат — 12 листков;
  • яйцо — 2 шт.;
  • шпроты — 1 банка;
  • пельмени — по желанию;
  • кетчуп;
  • майонез;
  • растительное масло.

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Способ приготовления:

  1. Подсушите хлеб на разогретой сковороде без масла.
  2. Измельчите шпинат и обжарьте его в масле. Вбейте на сковороду к шпинату два яйца и доведите до готовности, чтобы получился скрэмбл (яичница-болтунья).
  3. Выложите скрэмбл со шпинатом на тост.
  4. Сверху добавьте шпроты.
  5. Пельмени сварите и подайте отдельно с соусом из кетчупа и майонеза.

Пельменотост: авторский рецепт от Ильи Семина

Холостяцкий пельменотост — новое (сильно авторское) блюдо, которое шеф-повар Илья Семин придумал на съемках «Хлебного зрелища», чтобы задействовать продукты из «набора холостяка».

Ингредиенты:

  • хлеб «Бородинский» — 1 ломоть;
  • пельмени — 1 шт. на тост, остальные по желанию;
  • шпинат — 12 листков;
  • шпроты — 1 банка;
  • растительное масло;
  • кетчуп;
  • майонез.

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Способ приготовления:

  1. Сварите и обжарьте пельмени.
  2. Обжарьте хлеб с обеих сторон на разогретой сковороде. Без масла.
  3. Смешайте кетчуп и майонез в пропорции 1:3, добавьте черный перец. Намажьте полученным перечным кетченезем гренку.
  4. Измельчите и прогрейте шпинат на сковороде с маслом, затем выложите его на гренку.
  5. Сверху выложите шпроты.
  6. Накройте тост заранее сваренным и обжаренным пельменем.
  7. Оставшиеся пельмени можно подать отдельно.

Какое блюдо больше понравилось приглашенному гостью — блогеру и актеру Богдану Буше — вы можете узнать в свежем выпуске «Хлебного зрелища», который Новый канал выпустил в YouTube:

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