Ко Дню защиты детей вспоминаем, как раньше выглядели ведущие Нового канала

В понедельник, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей — праздник, который в очередной раз напоминает, как важно дать ребенку счастливое детство. А мы вспоминаем, каким оно было у ведущих Нового канала.

Леся Никитюк зарабатывала с детства

Ведущая проекта «Кто против блондинок?» провела школьные годы в Хмельницком, ее семью нельзя было назвать богатой. Поэтому Леся всегда стремилась зарабатывать деньги.

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— Однажды я нашла дома на балконе очень много яблок. Долго не думая, набрала пару ведер и пошла в центр района торговать ими, — вспоминает Никитюк. — Рядом бабушки торговали фасолькой, вишенками. На яблоках я зарабатывала по 20-25 гривен в день. Это продолжалось до того времени, пока о моем бизнесе не узнала мама — она «спалила» меня в разгар рабочего дня.

Александр Педан: артист с пеленок

Ведущий «Эксов» был артистичным всегда — это и помогло ему завоевать сердца миллионов зрителей.

— Я учился в школе искусств, 11 лет танцевал в украинском народном коллективе «Поділля». И за все то, что имею сейчас, благодарен своей маме, — признался Педан. — Именно она поддерживала меня во всех моих начинаниях. И, возможно, если бы мама не одобрила мое желание учиться в школе искусств, я бы никогда не стал телеведущим.

Алла Костромичева: из закомплексованной девочки – в звезду

Сейчас Алла — ведущая проекта «Топ-модель по-украински», который показывает Новый канал, и модель с мировым именем. А в детстве она очень комплексовала из-за высокого роста и худобы.

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— Будучи подростком, я очень отличалась от сверстников — была самой худой и высокой в своем окружении. Из-за этого даже не хотела ходить в школу. Тогда это была та еще драма, — признается супермодель. — Позже люди из индустрии моды оценили мою внешность, и это помогло мне побороть комплексы.

Соня Плакидюк: «киця-мациця» с детства

Эксперт модельного реалити «Топ-модель по-украински» запомнилась зрителям благодаря самобытному стилю и ярким рыжим волосам. А чтобы никто не сомневался в естественности цвета волос Сони, рыжая она с самого детства.

— На этой фотографии мне пять лет. И я, как всегда, занимаюсь кошачьими делами — уже тогда меня можно было называть «киця-мациця»*, — смеется Плакидюк.

*«кицями-мацицями» Соня часто называет участниц модельного проекта Нового канала, эту фразу уже можна назвать коронной от fashion-фотографа.