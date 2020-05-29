Традиционно в последнее воскресенье мая отмечают День Киева. К этому празднику ведущие Нового канала рассказали, как и когда переехали в столицу

Леся Никитюк, ведущая шоу «Хто зверху?», «Кто против блондинок?», «Le маршрутка»

После приезда в Киев звезда поселилась не в самом благополучном районе столицы.

– Первая встреча с Киевом у меня состоялась на вокзале, – вспоминает Никитюк. – Я вышла с чемоданом и вызвала такси. Ведь могу себе позволить один раз проехаться (улыбается). Отправилась смотреть город. Он показался мне таким красивым! Полюбовалась и поехала в район, где должна была проживать – ДВРЗ. Жила в общежитии от завода «Арсен». Город меня сначала пугал своими масштабами. Кстати, Киев не всех принимает! Но для меня он был очень гостеприимным. Благодарна ему за это.

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Юлия Панкова, ведущая проекта «Ревизор»

– Мы переехали в Киев, когда мне было 6 лет. Самые яркие детские воспоминания – это прогулки с родителями по Крещатику, – рассказала Юлия Новому каналу. – Там продавали воздушные шарики, цвели каштаны. Город мне сразу понравился и вызвал восторг своей красотой. Люблю с ним вести диалог. Сажусь в машину и езжу по улицам Киева. Вспоминаю, как вот здесь гуляла со своим первым парнем, а здесь работала, а об этом доме написала свою первую публикацию. Такие моменты очень ценю, а воспоминания берегу.

Александр Педан, ведущий реалити «Эксы»

Впервые я познакомился с Киевом в 1999-м, когда мы с КВН-командой «Три толстяка» приехали на выступление в Октябрьский дворец. Тогда понял, что это мой город, и я хочу здесь жить. Более того, тогда нас поселили на Левом берегу, в Дарницком районе. И, по стечению обстоятельств, в том же районе через 10 лет я купил свою первую квартиру.

А переехал в Киев на постоянное место жительства в 2006 году. Было непросто. Мы, трое парней – дядя Жора, я и Сергей Стахов – снимали одну квартиру на всех. Через несколько лет я взял квартиру в кредит на Дарнице и перевез в Киев жену с дочкой. Несмотря на все нюансы, возвращаться обратно в родной Хмельницкий никогда не хотел, мне всегда было очень комфортно в Киеве.

С левого на правый берег я переехал уже давно, однако Дарницкий район до сих пор остается одним из любимых мест в столице. Возможно, потому что он связан с теплыми воспоминаниями – КВН, прогулки с маленькой дочкой…

Ольга Манько, ведущая тревел-реалити «У кого більше?»

– Я училась в родном Львове на журналистике, но, когда проходила практику на львовских каналах, поняла, что развития здесь не будет. Поэтому после окончания универа, осенью 2010 года, мы с парнем решили поехать в Киев попробовать там пожить. В моем воображении Киев – это Майдан, Крещатик и Труханов остров. Когда же мы переехали, поселились на несколько недель где-то в дебрях Дарницы в сером спальном районе. И у меня были шок и депрессия (смеется). Не так я представляла жизнь в столице. После Дарницы мы феерично переехали практически на Крещатик. В Пассаже моя одногруппница с подругой снимали квартиру. И мы поселились в проходной комнате. Адаптироваться помогло то, что я через два месяца нашла работу на телевидении, была журналистом-сценаристом в звездном проекте. И мне это очень нравилось: вечеринки, звездные тусовки, красные дорожки… все так закрутилось. Теперь Киев навсегда в моем сердце.

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Максим Узол, ведущий тревел-реалити «У кого більше?»

– Моя история переезда в Киев вообще немножко сказочная, – говорит Максим. – Как-то в Полтаве, когда я снимал сюжет для местного ТВ, ко мне подошла женщина и сказала: «Езжай в Киев, пока нет семьи». Я написал резюме на Новый канал и… о чудо! Мне позвонили на следующий же день! Так я на время переехал в столицу. Вот только от Киева вообще не был в восторге. Грязный вокзал с подозрительными личностями, 30-этажные «человейники» вместо уютных двориков, куча людей, машин. Я не был готов к этому. Киев мне откровенно не понравился. Видимо, я ему тоже. Потому что после двух дней стажировок меня…не взяли на проект. Но взяли через два года. И тогда я уже был подготовлен к приезду в столицу.