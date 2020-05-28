«Я будто вернулся на 12 лет назад»: чем шеф-повары «Хлебного зрелища» накормили Бодю из «Киев днем и ночью»

Уже в это воскресенье на YouTube Нового канала выйдет свежий выпуск гастропроекта «Хлебное зрелище»

Что делать, если хочется съесть что-то вкусное, а в холодильнике можно найти только стандартный набор холостяка — пельмени, яйца, шпроты? Ответ на этот вопрос знают бренд-шеф ресторанов «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет» Антон Васильев и шеф-повар Tin Tin и Loggerhead Bar Илья Семин — участники гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

В свежем выпуске, который выйдет в воскресенье, 31 мая, они попытаются удивить блогера и актера (кстати, он играл в сериалити Нового канала «Киев днем и ночью») Богдана Шелудяка, известного под псевдонимом Богдан Буше.

— Удивить звездного эксперта я пытался… холостяцким пельменетостом! Подготовил несколько видов соусов. В общем, получилось очень красиво, — говорит Илья Семин.

Его соперник, Антон Васильев, решил порадовать Богдана более изысканным блюдом — тостом со скрэмблом, шпинатом и шпротами. Но удалось ли им покорить желудок актера?

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— Когда я пробовал блюда ребят, словно вернулся на 12 лет назад. Они напомнили мне еду, которую я сам себе готовил, когда съехал от родителей, — рассказал актер Новому каналу. — Помню, в те времена основу моего меню составляли жареная картошка или жареные пельмени.

И если блюда показались Богдану простыми, то их приготовление точно таковым не назовешь. Ведь шефы работали в невероятно сложных условиях. Кому-то из них достался костюм динозавра, а кого-то било током! Смотри свежий выпуск «Хлебного зрелища», который выйдет на YouTube Нового канала уже в воскресенье, 31 мая, в 21:00.