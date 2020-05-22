До съемок комедийного веб-сериала «Фейк» остается совсем немного. И мы наконец знаем, какая песня войдет в его саундтрека. В музыкальном конкурсе «Garage Мьюзик», который проходил на сайте Нового канала и в Instagram @novy_se.reals, победил трек «Поцарапала» Вероники Коваленко! Именно за него проголосовали более 40% посетителей нашего сайта.

– Помню, как отправила свой трек «Поцарапала» в последний день подачи заявок на конкурс. И тут я вижу себя среди претендентов, а затем и в числе финалистов. Вот это было удивление! Тогда у меня и включился азарт. Я постоянно заходила на сайт и переживала о том, как быстро меняются цифры. Я до сих пор не могу успокоиться от адреналина – так мой Instagram болел за эту песню. Хочу поблагодарить за поддержку всех, кто отдал за меня свой голос, и особенно за активность моей ФанКлубНики. Они моя мотивация! – поделилась эмоциями Вероника Коваленко.

Песня «Поцарапала» была представлена в ​​2018 году. В ней Вероника Коваленко рассказывает личную историю, о которой раньше знали только двое. Как призналась Вероника, песня пришла внезапно, после сложного разговора с близким другом. Она жалела о боли, которую причинила молодому человеку и размышляла о многогранности жизни, где бывает все, в том числе, и расставания. В «Поцарапала» есть реальный адресат.

Не пропусти премьеру нового молодежного веб-сериала «Фейк» на сайте и в YouTube Нового канала этим летом!

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