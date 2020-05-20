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«Отец дал мне пинка» Назар Заднепровский признался, за что

Участник шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале рассказал, как стал актером

В арсенале исполнителя одной из главных ролей в ситкоме «Будиночок на щастя» (Новый канал) Назара Заднепровского – большое количество спектаклей и фильмов. Сейчас он один из самых успешных актеров в Украине. И не удивительно! Назар покоряет сердца зрителей талантом и харизмой.

Актер рассказывает, что его карьера развивалась очень стремительно. Первый успех и признание пришли еще в школьные годы.

Смотри: Назар Заднепровский вспомнит 90-е. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 16. Часть 1 

– Мне как ребенку актеров всегда давали рассказывать стишки на День знаний, – рассказывает народный артист Украины. – Потом я начал играть в школьных спектаклях. Так от праздника к празднику развивалась моя карьера (улыбается).

Назар признается, что из-за изучения длинных текстов для ролей времени на учебу у него не было.

– Пусть простят все учителя, – говорит актер. – Я не учил: химию, физику, алгебру… Мне постоянно ставили двойки и тройки. За то, что я выступал на районных творческих конкурсах, получил приличные оценки в аттестате. Директор школы, спасибо вам за это!

Но поступать на актерский факультет Назар не хотел.

– Я умел хорошо готовить, – говорит артист. – Потому что люблю вкусно поесть (улыбается). Мечтал открыть пельменную возле театра. Чтобы не только там деньги зарабатывать, но и бедных актеров кормить. Тогда отец мне сказал: «Посмотри на меня. Я умею хорошо готовить и играть. Ты – четвертое поколение в семье актеров. Давай на актерский поступай». Я ответил папе, что не пойду. На что услышал: «Так я тебя пинками загоню». И, представляете, я этот пинок таки получил! Но совсем о нем не жалею!

Смотрите каждый вторник в 19:00 шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал).

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