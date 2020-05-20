Новый канал покажет мультфильм «Украденная принцесса» на YouTube

Мультик снят по мотивам сказки «Руслан и Людмила», а главных персонажей озвучили участники группы «Время и Стекло».

В День защиты детей, 1 июня, Новый канал эксклюзивно покажет на своем YouTube-канале украинский мультфильм «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». Это 3D-анимационный фильм по мотивам сказки «Руслан и Людмила» Александра Пушкина — сюжет разворачивается вокруг странствующего артиста Руслана, который спасает принцессу Милу, украденную злым волшебником Черномором.

Посмотреть мультфильм «Украденная принцесса» стоит хотя бы потому, что:

Вы можете услышать любимые голоса: Руслана озвучивал Алексей Завгородний, а Милу — его коллега по группе «Время и Стекло» Надя Дорофеева, Фина — Олег «Фагот» Михайлюта из ТНМК, Наину — Маша Ефросинина, а Голову — Дима Монатик. Главную песню мультфильма («До зірок») исполнила группа «Время и Стекло», и этот трек стал первым украиноязычным в их карьере. Финальную песню «Ти любов моя» исполнила Джамала. Это новый взгляд на старую сказку, который перенесет вас в Киев времен отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных волшебников. Хотя «Украденная принцесса» — дебют режиссера Олега Маломужа, мультфильм продержался в украинском прокате пять уикендов, собрал 35,7 миллиона гривен и в 2018-м стал рекордсменом отечественного проката среди фильмов украинского производства. За рубежом мультфильм собрал в прокате 6,53 миллиона долларов.

И если вы не успели на «Украденную принцессу» в кино, заходите с 1 июня на YouTube-канал Нового канала и наслаждайтесь. Отпразднуем День защиты детей вместе!

Фото – animagrad.com