Удастся ли шеф-поварам гастрошоу удивить фронтмена группы O.Torvald и его детей блюдами, один из главных ингредиентов которых – лучики добра?

Во втором выпуске «Хлебного зрелища» Антон Васильев, бренд-шеф ресторанов «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет» и Илья Сёмин, шеф-повар ресторанов «Тin Tin» и «Loggerhead Bar», будут удивлять своими шедеврами семью Жени Галича.

Смотри: Праздничная гречка с курицей VS соус карри из борща. Что выберет Дантес? Хлебное зрелище. Выпуск 1

В основе блюд – «набор фитоняши» во главе с авокадо, а готовить шефам, по правилам проекта, придется в особых условиях! Костюм сумоиста, завязанные глаза, прыжки на фитболе – и это только часть испытаний, которые ждут Антона и Илью.

Пробовать блюда будет сам Женя и самые честные «эксперты» – дети музыканта, Ева и Даня. Почему Ева наотрез отказалась даже нюхать блюда, а Даня предложил папе соломку вместо «шедевра» одного из поваров? Какое из блюд музыкант заставил попробовать свою жену и, главное, чей кулинарный шедевр таки получит заветные 100 долларов?

Смотрите во втором выпуске «Хлебного зрелища» в воскресенье, 24 мая, в 12:00 на YouTube Нового канала.

Video: «Картошка со слизью» для детей Жени Галича: Что шокирует звездных экспертов «Хлебного зрелища» Удастся ли шеф-поварам гастрошоу Хлебное зрелище на Новом канале удивить фронтмена группы O.Torvald и его детей блюдами, один из главных ингредиентов которых – лучики добра?

О проекте «Хлебное зрелище»:

17 мая на YouTube (Новый канал) стартовало фановое кулинарное диджитал-шоу, в котором двое шефов топовых столичных заведений готовят необычные блюда из обычных продуктов, и во время этого на них «сыпятся» разные усложнения! Например, в 1-м выпуске одному из поваров пришлось готовить в боксерских перчатках, а продукты второго всё время менялись.

В конце каждого выпуска блюда шефов пробует звездный эксперт, и тот повар, чье блюдо окажется лучшим, получит 100 долларов на бонусный счет. В финале участник, который насобирает большую сумму, заберет все деньги – и свои, и со счета конкурента. А потом отправится в гастротур в Нью-Йорк. Есть за что побороться!

Читай также:

Простой рецепт сочной спаржи в беконе от Юлии Панковой

Как не поправиться, если работаешь удаленно: советы Александра Педана, психолога и фитнес-тренера