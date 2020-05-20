Простой рецепт сочной спаржи в беконе от Юлии Панковой

Ведущая Нового канала рассказала, как выбирать свежую спаржу и готовить из нее непревзойденные блюда

Свежая спаржа – один из гастрономических символов весны. К сожалению, ее жизнь коротка. Она начинается в апреле, а заканчивается в середине июня. Поэтому и насладиться этим продуктом надо максимально.

Если вам попадется на глаза вязка зеленых стебельков, считайте, что вам повезло. Ведь спаржа – это не только вкусно, но и очень полезно! Что делать с молодой спаржей, мы расспросили у ведущей программы «Ревизор» (Новый канал), кулинара Юлии Панковой.

– Мудрить с ней не стоит, – рассказывает Юля. – Самое главное, что нужно вытащить из спаржевого букета – хруст, а также не перебить вкус свежий спаржи лишними ингредиентами.

Ведущая рекомендует выбирать спаржу не по внешнему виду, а по хрусту. Говорит, если веточка в руках звонко ломается, значит, спаржа свежая, надо брать. А если сгибается, оставьте на прилавке – она долго лежала.

Юля делится с вами рецептом запеченной спаржи в беконе, который она готовит чаще всего. Собственно, там растение остается в неизменном виде.

Ингредиенты:

500 г – молодой спаржи

200 г – бекона

100 г – тертого пармезана

Приготовление:

Спаржу промойте и обрежьте толстые, жесткие концы. Заверните в бекон и выложите на предварительно смазанный растительным маслом противень.

Запекайте 15-20 минут. Перед подачей посыпьте тертым пармезаном.

Приятного аппетита!

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