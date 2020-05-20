Сергей Притула, Татьяна Мокриди и другие звезды Нового канала – о любимых вышиванках

21 мая в Украине отмечают День вышиванки. И хоть в этом году устроить масштабные празднества и прогуляться по городу в национальном наряде не получится, это не повод расстраиваться! Ведь любимую расшитую рубашку можно надеть и дома. Новый канал также будет отмечать этот день, как и его ведущие, которые рассказали о своих вышиванках и отношении к празднику

Сергей Притула, ведущий шоу «СуперИнтуиция», «Хто зверху?», «Дети против звезд», Новый канал

– Кожного року око радіє, коли дивишся на людей на вулиці: усміхнені обличчя, гарні вишиванки! – говорит Притула. – У мене в колекції є багато вишиванок. Кілька років тому подарували одну глядачі з Сум, також і з інших міст. Тому святкувати маю в чому (улыбается).

Татьяна Мокриди, директор Школы леди реалити «Від пацанки до панянки»

– Вышиванка – это красивый, модный, практичный и очень патриотичный предмет гардероба, – уверяет Мокриди. – Кстати, на государственных приемах национальная одежа приравнивается к дресс-коду black tie. Также вышиванка – незаменимый элемент одежды каждой леди!

Анна Олицкая, ведущая тревел-реалити «У кого больше?»

– В 12 лет сама научилась шить себе вещи, – делится ведущая. – Костюмы, платья, сарафаны – это было моим хобби. Вышиванки тогда не так были в тренде, как сейчас. Но по одной выкройке я сшила себе платье, которое было очень похоже на то, которое на фото. Позже я везде искала подобные платья-вышиванки среди коллекций украинских дизайнеров. И вот нашла.

Максим Узол, ведущий тревел-реалити «У кого больше?»

– Моя любимая, она же единственная вышиванка практически стерлась на мне, но, тем не менее, жива, – говорит Максим. Я пел в ней более, чем на 120 концертах! Да, когда-то у меня была активная концертная деятельность. Ивано-Франковская, с красно-черным орнаментом, я ее купил лет 10 назад в Полтаве. Любимая – потому что одевалась за 10 секунд и прошла со мной и дожди, и снега.

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По словам Макса, он носил еще одну вышиванку, которую ему выдавали перед каждым выступлением с народным хором.

– Она помогала знакомиться с девушками, – утверждает ведущий. – Когда я учился в колледже, то пел в народном хоре. Там каждому выдавали свой костюм: вышиванка, шаровары, сапоги и пояс длиной в полкилометра. Мы ездили с концертами в разные города, на фестивали, в вузы. И после выступления с ребятами не спешили снимать вышиванки. Почему? Потому что к нам потом подходили знакомиться девушки. А мы только этого и ждали! Так что вышиванка для нас была своеобразным афродизиаком (смеется).