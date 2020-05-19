На днях ведущий Нового канала уехал из столицы, чтобы немного побыть на природе. И очень проникся сельской атмосферой, вспоминая о своем детстве в селе

Новый канал узнал у Сергея, что за место он выбрал для семейной прогулки.

– Це було поряд із селом Витачів, кілометрів 60 від Києва, – делится Притула. – Ми прокатались у той бік із заїздом у Трипілля. Чудові краєвиди, і цікаво в контексті історичних подій.

В своем Instagram ведущий даже разместил небольшое видео, в котором он с дочерью Соломией гладит корову, мирно пасущуюся на лугу.

– Моє дитинство пройшло в смт. Вишнівець, – вспоминает ведущий Нового канала. – Я пас корів (у нас були Зірка, Малина і Чорно-Ряба), відкидав гній та вичерпував гноївку за коровами та свинями, годував курчат, складав сіно в копиці, відсікав гичку від буряків, волочив мішками тирсу з «пилорами», щоб стелити худобі.

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По словам Притулы, из-за того, что в детстве он привык к домашнему скоту, сейчас ему немного «странно видеть такой щенячий восторг» своего ребенка от обычной коровы.

– Але, з іншого боку, чого чекати від урбанізованої дитини, – улыбается Сергей. – Пізнаємо життя у всіх його вимірах! Гарний був день!