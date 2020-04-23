Ведущий Нового канала отреагировал на мифы, которые сеют панику среди людей

Все уже так давно мечтают о высокоскоростном мобильном интернете. Но говорят, что через из-за технологии 5G можно заболеть коронавирусом. Услышав такое, ведущий Нового канала Сергей Притула глубоко вдохнул и снял видео о «страшной правде» 5G для своего YouTube-канала.

Оказывается, 22 января бельгийский терапевт в местной провинциальной газете заявил, что 5G может вызвать коронавирус. СМИ сразу подхватили этот инфоповод, и началась паника. В Украине даже подали петицию на сайте президента Украины о прекращении внедрения 5G. И тысячи человек уже ее подписали.

– 5G – це лише новий стандарт зв’язку наступного покоління. От було 2G, потім – 3G, зараз – 4G, а буде 5G. Тобто це таке саме, як 4G, тільки швидше. Набагато швидше! 400 мгб/с! У мене зараз домашній інтернет стільки не видає. Чи є докази того, що ця технологія шкодить організму? Ні! Багаторічні дослідження показали, що 5G не має ні радіаційного, ні гіпнотичного, ні магічного впливу на організм людини, – подчеркнул Сергей Притула.

Логика людей такова: в стране с 5G точно свирепствует коронавирус. Но, как говорит сам ведущий: «В Україні 5G нема, а коронавірус є!» Поэтому не ведитесь на всякие басни и обязательно проверяйте информацию.

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