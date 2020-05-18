Новый канал богат на классных ведущих: умные, талантливые и начитанные! Сергей Притула – большой любитель литературы разных жанров. И нередко делится подборками увлекательных книг

Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 книги из подборки Сергея на любой вкус.

«Дело Василя Стуса: сборник документов из архива бывшего КГБ УССР», Вахтанг Кипиани

Книга о жизни в заключении украинского поэта, диссидента Василия Стуса. За собственные убеждения относительно необходимости сохранения и развития украинской культуры подвергся репрессиям со стороны советской власти. Его творчество было запрещено и частично уничтожено, а сам поэт – осужден на длительный срок пребывания в местах лишения свободы, где и погиб.

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– Насамперед це документи з архіву колишнього КДБ УРСР: протоколи допитів, заяви «стукачів», постанови судів, – описывает книгу ведущий. – Окрім цього, багато спогадів сучасників Стуса, інших українських дисидентів, тих, хто разом із ним відбував несправедливі заслання у мордовських таборах, включно зі свідченнями тих, хто востаннє бачив Стуса перед його загибеллю.

«Капитан ушел обедать, верховодит матросня», Чарльз Буковски

Книга была написана знаменитым американским литератором, прозаиком Чарльзом Буковски в последние годы жизни.

– Книга просякнута цинізмом, але в цьому є своя філософія і, якщо правильно налаштувати внутрішні мембрани, то усмішка буде гуляти на ваших вустах до останньої сторінки, – говорит Сергей Притула.

«Аэропорт», Артур Хейли

Роман-бестселлер, написанный в 1968 году. В деталях описывает работу аэропорта крупного города и личные проблемы работающих там людей.

Лесе Никитюк сделали предложение!

– Автор не лише глибинно занурює нас у тонкощі життя такого складного організму як аеропорт, – объясняет Притула. – Не лише видає читачеві локальні «секретики» роботи авіакомпаній, субординацію пілотів, вплив профспілок тощо. У Гейлі неймовірний дар змальовувати персонажів так, що ти максимально чітко уявляєш їхню зовнішність, невербальну лексику, психологічні портрети, характери, звички. Ти наче відчуваєш запах цих людей і бачиш краплинки поту на їхніх скронях!