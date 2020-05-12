Новый канал продолжает поиски трека для веб-сериала! Голосуй!

Отдай свой лайк за песню, которая должна прозвучать в нашем крутом молодежном проект

Как ты уже знаешь, Новый канал вскоре порадует тебя своим первым веб-сериалом! Поэтому мы продолжаем выбирать песни, которые войдут в его саундтрека! До 21 мая 2020 на нашем сайте и в наших социальных сетях проходит конкурс «Garage Мьюзик». В нем посетители нашего сайта и подписчики @novy_se.reals голосуют за свои любимые композиции. Всю неделю ты можешь голосовать за своего фаворита в сториз. А в воскресенье мы определим двух победителей недели, которые наберут больше всего лайков. Именно они и попадают в финал, где из восьми финалистов выберут одного победителя!

Четвертая неделя голосования за треки, которые пройдут в финал конкурса «Garage Мьюзик», уже стартовала на странице @novy_se.reals! Это последняя неделя, когда подписчики нашего сериального Instagram своими лайками выбирают финалистов.

17 мая мы узнаем, какие восемь треков-участников сразятся в гранд-финале. А уже 21 мая Новый канал объявит своего победителя! Осталось совсем немного!

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