Ко Дню матери Леся Никитюк, Олег Кензов и Юлия Панкова вспомнили свое детство

Мама – главная женщина в жизни ребенка. Никто не влияет на его воспитание так, как она. И, возможно, Новый канал не имел бы таких классных ведущих, если бы на заре карьеры их не поддерживали самые родные. А вот за что им приходилось краснеть перед мамами?

Леся Никитюк – юная бизнес-леди

У ведущей «Кто против блондинок?» Леси Никитюк очень теплые отношения с мамой. Это видно невооруженным взглядом. Несмотря на занятость, она старается в свободное время вырываться домой. И даже карантин проводит с родными. В Хмельницком впервые в ней проснулась бизнес-леди. И за это было неудобно перед мамой.

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– С детства я стремилась зарабатывать деньги, – вспоминает Леся. – Одним летом, когда мои родители ходили на работу на завод, я обнаружила дома на балконе много яблок сорта белый налив. Набрала пару ведер и пошла в центр района торговать вместе с бабушками. В первый день заработала 20 гривен, во второй – 25. В третий ко мне подходят чьи-то ноги. Спрашивают: «Почем яблоки, девочка»? Поднимаю голову и отвечаю: «Для вас бесплатно, мама».

Маленький воришка

У ведущего «Кохання на виживання» Олега Кензова очень трепетные и нежные отношения с мамой. Пожалуй, как и положено в семье. Но и ему в детстве пришлось краснеть.

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– Будучи в очень в маленьком возрасте, «позаимствовал» без ведома у мамы из ее кошелька деньги, – улыбается ведущий. – На тот момент это была немалая сумма. Купил себе игрушку, резиновую змею. Не признался. Но потом родители обнаружили пропажу денег… Получил строгий выговор, и больше никогда ничего не крал.

Школьная пора

Ведущая «Ревизор. Карантин» Юлия Панкова со своей мамой – близкие подруги. У них доверительные отношения. Стыдно Юле было лишь однажды.

– Я не нарисовала ее портрет ко Дню матери. Все одноклассники в школе это сделали, а я не хотела, – рассказывает «Ревизор». – Казалось, что у меня плохо получится. И вот эти все рисунки вывесили на всеобщее обозрение. Мама пришла в школу и не нашла свой портрет на выставке. Было видно, что она немного расстроилась. Вот тогда мне стало неудобно перед ней.