Какая песня войдет в саундтрек первого веб-сериала Нового канала? Отдай свой голос!

Голосуй за трек, который должен прозвучать в крутом молодежном проект

Новый канал продолжает поиски песен, которые войдут в саундтрек его первого веб-сериала! До 21 мая 2020 на нашем сайте и в наших социальных сетях проходит конкурс «Garage Мьюзик». В нем посетители нашего сайта и подписчики @novy_se.reals определяют своих фаворитов. Еженедельно в сторис ты можешь поддержать свой любимый трек бранью. Две песни, которые наберут больше всего голосов, станут победителями недели. А в конце мая на сайте Нового канала (novy.tv) из восьми финалистов выберут одного победителя.

Вторую неделю голосования уже стартовал! Смотри сторис @novy_se.reals, чтобы не пропустить голосования. Поставь лайк или дизлайк и веришь, которая композиция имеет шанс стать частью первого веб-сериала Нового канала!

Победителей второй недели конкурса «Garage Мьюзик» мы узнаем уже в это воскресенье, 3 мая. А уже 21 мая станет понятно, услышим мы их в первом веб-сериала Нового канала! Хочешь, чтобы твой трек прозвучал в веб-сериале Нового канала, скорее заполняй заявку и присылай свою песню! До финального голосования осталось всего две недели!

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