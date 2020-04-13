Стас Шуринс стал участником конкурса «Первые ласточки Мьюзик»: Слушаем треки недели!

На старте третья неделя конкурса «Первые ласточки Мьюзик», и новые четыре трека на голосовании. В этот раз тоже не обошлось без уже хорошо известных исполнителей, и в борьбу за право прозвучать во втором сезоне сериала ворвался харизматичный Стас Шуринс.

Для конкурса артист прислал свой новый трек «Keep me in» и именно с этой композицией планирует победить в «Первые ласточки Мьюзик»! Что ж, решать зрителям Нового канала, ведь голосование за лучший трек проходит в сторис в Instagram @novychannel.

Напомним, что в 2019 году Стас Шуринс, известный украинской публике своим участием в талант-шоу “Фабрика звезд”, вернулся на сцену, и меньше чем за год выпустил сразу несколько новых треков и снял свеженький клип.

Но на этой неделе, чтобы стать лучшим, Шуринсу предстоит обойти в конкурсе «Первые ласточки Мьюзик», сразу три трека молодых украинских исполнителей и удастся ли ему это – посмотрим ближе к выходным.

«Первые ласточки Мьюзик» – это музыкальный конкурс, треки победителей которого прозвучат в сериале «Первые ласточки». Конкурс проходит в несколько этапов в соцсетях и на сайте Нового канала. Каждую неделю путем голосования в сторис @novy.channel зрители выбирают победителя недели, а в конце месяца на сайте Нового канала (novy.tv) среди четырех победителей недели – голосовать за победителя месяца.

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