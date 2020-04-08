Голосуй! Cloudless cтали участниками «Первые ласточки Мьюзик»

Участники Национального отбора на «Евровидение-2020» прислали свой хит на конкурс, чтобы он прозвучал во втором сезоне «Первых ласточек»

На Новом канале в разгаре – музыкальный конкурс «Первые ласточки Мьюзик», в котором с каждой неделей принимает участие все больше украинских исполнителей. Все больше музыкантов присылают свои треки, надеясь отправить их прямо во второй сезон «Первых ласточек». Новый канал ежедневно получает множество самых разных композиций, и, что интересно, в конкурсе принимают участие не только начинающие артисты, но и хорошо знакомые публике исполнители.

Мы уже рассказывали о зажигательных девчонках из «Fo Sho», которые прислали свой трек «XTRA», а сегодня на очереди еще одни участники Нацотбора на «Евровидение-2020» – группа Cloudless. Ребята прислали на конкурс тот самый хит «Drown Me Down», который так полюбился слушателям!

Когда сериал купит Netflix, мы будем одной из первых украинских групп, которые там прозвучат.

Антон Панфилов, участник коллектива, рассказал, почему парни решили принять участие в «Первые ласточки Мьюзик»:

– Когда мы узнали о конкурсе, благодаря которому есть возможность прозвучать в таком крутом сериале, то не сомневались — заявку подали сразу же. «Первые ласточки» — это не просто развлекательный контент, это огромный восклицательный знак для общества, указывающий на многие проблемы в жизни современных подростков. Не говоря уже о высокой планке в плане продакшна сериала и его драматургической составляющей, такой контент нужно показать всему миру. Не скроем, хочется стать частью такого сильного сериала, как минимум потому, что тематика нам близка. Мы сами проходили через всё то, с чем сталкиваются герои «Первых ласточек». Как максимум, когда сериал купит Netflix, мы будем одной из первых украинских групп, которые там прозвучат :).

Музыканты также признались, что сейчас благодаря карантину у них творческий отпуск, и хотя этот отдых не входил в их планы, ребята ему рады:

– После Нацотбора мы собирались в тур и готовились к первому серьезному сольнику в Киеве, – рассказывает Антон. Очевидно, что пандемия заставила нас не просто перенести планы, но, к огромному сожалению, отменить их. Нам было сразу понятно, что, как бы не хотелось, мы не в силах противостоять обстоятельствам. И перенос концертов ни на май, ни на осень мы бы не осилили. Однако, есть и плюсы. Сказать по правде, Нацотбор нас конкретно выжал, и мы до сих пор восполняем внутренние ресурсы. Так что карантин сделал нам услугу — мы приходим в себя и аккумулируем свою магию для новых музыкальных свершений.

Проголосовать за треки Cloudless в конкурсе «Первые ласточки Мьюзик» можно прямо сейчас в сторис в Instagram Нового канала. Поддержите своих фаворитов, чтобы именно их трек прозвучал в новом сезоне «Первых ласточек»!

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