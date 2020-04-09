Александр Педан вместе с учителями будет проводить уроки физкультуры онлайн

Ведущий Нового канала и основатель Спортивного движения JuniorZ инициировал создание видеозанятий для учеников

Кроме изучения математики, химии и украинского языка не менее важно на карантине также двигаться. Поэтому Александр Педан вместе с командой своего Спортивного движения JuniorZ инициировали онлайн-уроки физкультуры для школьников.

– Уже два с половиной года мы вдохновляем учителей делать их занятия более интересными, детей – больше двигаться и родителей играть в подвижные игры с детьми, – говорит ведущий Нового канала. – И когда объявили карантин, а потом продолжили его, мы подумали, что надо что-то делать и с физрой. Круто, что дети учатся через Zoom и Skype, и на телевидении также стартовали онлайн-уроки. Но двигаться нужно не меньше, чем учиться. Поэтому вместе с командой JuniorZ мы взялись собирать видеоуроки самых активных учителей физкультуры со всех уголков Украины и обрабатывать этот материал.

Раз в день или два на YouTube-канале JuniorZ будет выходить новая тренировка от физкультурников. А предшествовать ей будет фанап-зарядка от Александра Педана или членов команды JuniorZ – профессиональных тренеров.

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Предварительно решили, что онлайн-уроки физкультуры будем проводить до конца апреля. А дальше – в зависимости от продолжительности карантина.

– Мы стремимся привлечь детей заниматься спортом систематически, – делится ведущий реалити «Эксы», – чтобы быть здоровыми и активными. И надеемся, что другие учителя физкультуры из этих уроков также почерпнут что-то полезное для себя.

Первые уроки физкультуры – уже на YouTube-канале JuniorZ