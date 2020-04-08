Включаешься онлайн для рабочих встреч и обучения в пиджаке и белье? Пьешь кофе во время общения по Zoom? Ну ты и экстремал!

Не стоит рисковать репутацией. Иногда мы не обращаем внимания на нюансы поведения, которые могут раздражать окружающих и ухудшать отношение к нам. Ведущий программы «Эксы» Александр Педан поможет тебе оставаться профи во время дистанционной работы или учебы. Вот на что стоит обратить внимание!

Топ-8 правил онлайн-поведения от Александра Педана

1. Обязательно, если вы надели перед камерой верх, то надевайте и низ. Да, иногда лень. Но никогда не знаешь, что произойдет. Кто-то постучит в дверь, и придется встать или вдруг захотите в туалет.

2. Если пошли в туалет, то телефон или ноут брать с собой не обязательно. Может случиться оказия, и вы станете со своими коллегами немного ближе.

3. Для того, чтобы иметь классный вид в кадре, подложите под ноут несколько книг, чтобы камера была на уровне ваших глаз. Скажем «нет» второму подбородку!

4. Не одевайтесь суперсерьезно. Правильный кэжуал – это ок. Рубашка или футболка под пиджак, если разговор деловой. Костюмы надевать не надо. Если это школьные занятия, то форму доставать тоже не стоит. Но без голого торса. Педан – ваш личный стилист: разберу гардероб, дам советы. Обращаться в директ (шутка).

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5. Если планируете деловой онлайн-разговор, постарайтесь занять чем-то детей. Как можно больше игрушек, мультик, попросить кого-то немного проконтролировать это. Потому что детский крик, смех, слезы могут сбить с толку и никак не настроят на правильный лад.

6. Прошарьте, как настраиваются программы заранее. Загрузите Zoom, Skype, зарегистрируйтесь и где-то за полчаса будьте готовы включиться. Уважайте чужое время и не тупите, потому что это реально немного бесит. Если не можете сами, попросите детей. Но подготовьтесь.

7. Предупреждайте о своем звонке. Даже если он на несколько минут, даже если вам просто спросить, и даже если это срочно. Мы же все сейчас дома. Может, ваш руководитель в костюме динозавра как раз уговаривает ребенка съесть ложку супа. Думаю, он никак не будет настроен решить ваш вопрос. Предупредите хотя бы за 10 минут.

8. Старайтесь не есть во время конференции. Горячий бутербродик и кофе подождут полчаса. Исключение – если договорились все выпить вместе чаю или бокал вина. А уплетать борщ с салом во время рабочей встречи – не лучшая идея.

Сохраняй эти лайфхаки от Александра Педана и будь всегда на высоте.

Фото – @pedanos