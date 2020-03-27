Александр Педан, Татьяна Мокриди и Анна Олицкая рассказали, как помогают детям справиться со стрессом в условиях домашнего заточения

Длительный карантин, который ввели в Украине из-за пандемии коронавируса, стал настоящей проверкой семей на терпимость и сплоченность. Ведь нужно не только научиться совмещать домашние и рабочие дела, но и объяснить детям, что и почему происходит в мире. Задача не из простых, ведь малыши чувствуют себя тревожно и очень скучают в четырех стенах. Предлагаем узнать, как с ней справляются ведущие Нового канала.

Александр Педан: дайте детям свободное пространство

Ведущий реалити Нового канала «Эксы» Александр Педан сейчас находится на карантине вместе с женой и детьми — 15-летней Лерой и трехлетним Марком. К новой реальности дочь и сын Александра привыкают по-разному: всему виной разница в возрасте.

#ЗалишайсяВдома: Сергей Притула, Елена-Кристина Лебедь и другие ведущие показали, чем занимаются на карантине

— Дети уже прошли три стадии: сначала радовались, потом поняли, что в мире происходит беда, а затем смирились. Лера учится в режиме онлайн, делает уроки дома, но очень хочет в школу — соскучилась по живому общению. Ей 15 лет, она прекрасно понимает, что происходит в мире. Много общается со своими друзьями в соцсетях, мы не запрещаем, это ей необходимо. Информацию о коронавирусе она черпает от нас, а мы, в свою очередь, фильтруем негативные новости, — говорит Педан. — А вот Марику всего три года, ему сложно объяснить, что происходит. И это большая проблема – дома ему скучно, так что развлекаем его, как можем.

Чтобы у детей не появлялось чувство тревожности, Александр и его супруга тщательно следят за атмосферой в доме.

— Мы не накаляем обстановку, поэтому у детей и не возникает тревожности. Марик просто не понимает, что происходит, а Лера очень сознательная, она соблюдает все правила безопасности, — добавил Александр. — А еще мы пытаемся дать друг другу свободное пространство. По очереди играем с Мариком, чтобы иметь возможность отдыхать. Лера часто сидит у себя в комнате, но мы вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. Стараемся вместе смотреть фильмы и сериалы.

Татьяна Мокриди: подойдите к карантину творчески

Директор Школы леди проекта «Від пацанки до панянки» Татьяна Мокриди воспитывает семилетних двойняшек Елизавету и Анастасию. Девочки называют карантин лучшим временем, так как им очень нравится проводить время с родителями. Еще бы, ведь они стараются сделать домашнее заточение не только безопасным, но и полезным и интересным.

— Занимайтесь с детьми творчеством. По интернету можно заказать кучу товаров из магазинов для художников. Начиная от деревянных заготовок, заканчивая красками и кисточками, — посоветовала директор Школы леди. — А еще вы можете сделать генеральную уборку и привлечь к ней детей. Пусть уберут свою комнату, сложат вещи в шкафах, переберут игрушки. Кроме того, родителям стоит следить за дистанционным обучением детей и понимать уровень их знаний. Если подойти к урокам ответственно, то их исполнение займет большую часть дня. И не забывайте, что учебу можно сделать интересной и веселой.

По мнению Мокриди, лучший выход в ситуации с карантином — жить с родителями и детьми в одном пространстве. Так пожилые люди будут в безопасности и получат удовольствие от общения с внуками.

Психолог Светлана Ройз: создайте семейную конституцию

Для того, чтобы и родителям, и детям было легче пережить карантин, можно создать семейную конституцию. Об этом детский и семейный психолог Светлана Ройз рассказала в интервью на YouTube-канале Маше Ефросининой.

— В семье важно нарабатывать общие ритуалы, чтобы было ощущение «мы банда, мы справимся». Для этого можно устроить семейный совет, создать собственную конституцию. И дети, и взрослые могут прописать свои права и обязанности. Можете даже в шуточной форме добавить туда домашних животных (например, обязанности кошки — мяукать и поднимать настроение), так ребенку будет легче втянуться, — говорит психолог. — Поручения для детей могут быть самыми простыми, к примеру, следить за тем, чтобы все члены семьи регулярно мыли руки. Чем больше ответственности, тем больше у человека ощущения личной силы и вклада.

Как не развестись после карантина?

А еще Светлана посоветовала родителям не превращаться в аниматоров для своих детей, чтобы не лишать их собственной мотивации:

— Детям надо дать возможность отдохнуть, отреагировать на свою тревогу и поскучать. Если мы начинаем развлекать ребенка, то лишаем его собственной энергии, наслаждения от своих действий. Когда моя дочка говорит, что ей скучно, я не разрешаю ей включать планшет или телефон. Прошу поскучать пару минут, так идея классного занятия сама приходит в голову.

Анна Олицкая: мой сын построил город без карантина

Ведущая нового тревел-проекта «У кого більше?» переживает карантин с восьмилетним сыном Тимофеем, который учится во втором классе. Справиться с трудностями домашнего заточения им помогает четкий график.

— Мы с сыном прописали определенный график: у нас подъем в 9 утра, до 10 мы занимаемся спортом (я — йогой, Тима качает пресс и прыгает), дальше следует завтрак и начинается онлайн-обучение. Один час в день мы выходим на связь с классной руководительницей, которая учит с детьми математику и украинский язык, — говорит Анна. — Мы всегда находим время на полезные дела, но делаем их интересными. Так, в игровой форме сын уже выучил таблицу умножения. После обеда я работаю, а Тимофей занимается своими делами. Ежедневно мы читаем книги, сейчас у него «Незнайка и его друзья».

Панкова изолировалась от мужа, а Узол и Манько спасаются обнимашками

В новых реалиях у Олицкой и ее сына появился особый ритуал: они научились правильно мыть руки в несколько этапов (даже показали обучающее видео в Instagram), и теперь регулярно на протяжении дня тратят не менее минуты на этот процесс. А от грустных мыслей мальчик отвлекается при помощи игр.

— Недавно Тима построил из своих игрушек город без карантина. И говорит мне: «Смотри, у меня единственный город в мире, в котором нет карантина. Здесь все работает, ездят поезда, летают самолеты, ходят люди». Это было очень трогательно и интересно, — добавила тревел-ведущая Нового канала.