Панкова изолировалась от мужа, а Узол и Манько спасаются обнимашками

Ведущие Нового канала рассказали, как им удается уберечь отношения с супругами во время карантина. А психологи поделились полезными советами

Самоизоляция, в которой украинцы вынуждены находиться из-за пандемии коронавируса, привела к новым открытиям. Оказалось, что как бы вы ни любили своих родных, не видеть никого, кроме них, круглые сутки — то еще испытание. Люди проводят вместе слишком много времени, из-за чего чаще ругаются. Что делать, чтобы карантин не закончился разводом, знают психологи и ведущие Нового канала.

Макс Узол и Оля Манько: заводите новые ритуалы

Ведущим-супругам нового тревел-проекта «У кого більше?» Максу Узолу и Оле Манько домашнее заточение не страшно — они и так постоянно вместе: и дома, и на работе, и в бассейне, и на курсах. Карантин для них — просто командировка в собственную квартиру, шутят ребята. Чтобы поддержать друг друга в кризисных ситуациях, они пользуются особым ритуалом.

— Не знаю, как это работает, но нам всегда помогают обнимашки. Как только мы просыпаемся утром, просто полминутки обнимаемся. После этого чувствуешь поддержку и точно знаешь — день будет удачным! Если я начитаюсь плохих новостей, которые вгоняют в состояние «мывсеумрем», то просто крепко обнимаю Олю, и жизнь снова становится прекрасной, — говорит Макс. — А развеяться нам помогает банальный поход в магазин. Сейчас этот процесс превратился в целое событие, такая «экспедиция» очень заряжает.

Как не развестись после карантина?

— Мы учимся жить в новых условиях. Много разговариваем, делимся своими страхами, успокаиваем друг друга, — добавила Оля. — Все, к чему привыкли, сейчас недоступно. Поэтому нужно смириться с ситуацией, приспособиться и искать какой-то позитив. А главное — поддерживать родных и близких.

Не сойти с ума дома супругам помогает работа — времени на «погрустить» у них практически не остается. А когда пробивает на депрессивные мысли, Оля и Макс борются с ними при помощи кино.

Психолог Светлана Ройз: распределяйте ответственность

Чтобы сохранить хорошие отношения в период самоизоляции и не сойти с ума от навалившихся проблем, супругам необходимо четко распределить свои обязанности. Об этом детский и семейный психолог Светлана Ройз рассказала в интервью на YouTube-канале Маше Ефросининой.

— Мужу и жене необходимо поговорить о том, как они распределяют ответственность. Как планируют бюджет, как будут действовать, если кто-то в семье заболеет. Все необходимо обсудить конкретно: как вы покупаете продукты, как распределяете время, — говорит Светлана.

Важно не забывать о том, что сложно сейчас всем: и женщинам, которые совмещают работу дома с воспитанием детей, и мужчинам, которые переживают о крахе экономики. Поддерживайте друг друга и давайте партнеру время прожить свои переживания.

— Когда мы дольше обычного остаемся вместе, это ведет либо к укреплению, либо к обострению отношений. К этому надо быть готовыми. Карантин даст нам возможность синхронизировать ценности и прийти к большему уровню близости.

Психолог Наталия Ежова: разговаривайте друг с другом

Психолог реалити «Эксы» Наталия Ежова уверена: коронавирус — отличная проверка, которую нужно воспринимать с позитивной стороны. Ведь карантин может укрепить отношения, если, конечно, супруги будут над этим работать.

— Многие пары привыкли убегать от разговоров, а в нынешних условиях убегать некуда. А ведь говорить с партнером — это очень важно! Если не знаете, о чем общаться с мужем/женой — посмотрите вместе фильм, прочитайте вместе книгу, обсудите свои впечатления. Проговорите, что любите есть. Просто обменивайтесь информацией, — советует психолог. — Если мы все уткнемся в гаджеты, потеряется контакт, который сейчас очень и очень нужен каждому.

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Карантин — самое время навести порядок в интимной жизни.

— Многие жалуются на рутину в постели. Считайте, что пришел момент, когда вы с партнером можете написать списки из 10 пунктов, которыми хотелось бы разнообразить секс, и обменяться ими. Совпавшие стоит реализовать, — говорит Ежова.

Юлия Панкова: отдыхайте друг от друга

Ведущая проекта «Ревизор» на Новом канале Юлия Панкова понимает, насколько важно личное пространство для человека, поэтому на протяжении дня почти не пересекается со своим мужем.

— Мы поняли, что нужно беречь друг друга во время карантина, поэтому встречаемся на завтраки-обеды-ужины и совместный просмотр сериалов. А остальное время проводим по разным комнатам, — говорит Панкова. — Если ссоримся, то сразу же стараемся мириться. В условиях карантина это важно, как никогда. Да и сами ссоры уже не такие глубокие, как раньше.

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Свободное от работы время Юлия проводит за готовкой. А муж помогает ей, чем может.

— Сейчас у меня есть время и вдохновение на кулинарию, поэтому я занимаюсь едой, а муж — закупками. Кроме того, мы много времени уделяем дезинфекции и мытью квартиры, чаще стали мыть не только руки, но и телефоны, клавиатуры, — говорит Панкова.