Как не развестись после карантина?

Соведущая реалити Нового канала «Эксы» и по совместительству психолог и сексолог Наталья Ежова посоветовала, как укрепить свои отношения при постоянном пребывании вместе

Какой показатель после карантина возрастет – рождаемости или разводов? На эту тему можно прочесть множество шуток в интернете. Но, как показала ситуация в Китае, постоянное пребывание вместе в закрытом пространстве действительно может стать проблемой для партнеров.

– Коронавирус – на самом деле очень мудрый вирус. Он загнал всех людей домой и заставил общаться между собой, – считает психолог и соведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова. – Если раньше партнеры могли убежать на работу или спрятаться за заботы о детях, то сейчас проверки отношений не избежать. И в результате этой проверки они могут понять, что живут совсем не с тем человеком, или же, наоборот, увидеть своего партнера с другой стороны и заново влюбиться. Я советовала бы использовать карантин как возможность узнать друг о друге больше, сделать свои отношения доверительными и максимально открытыми.

Для этого Наталья Ежова подготовила несколько рекомендаций:

«Разместите» себя в своей паре

– Часто бывает, что партнеры сливаются, – объясняет соведущая реалити Нового канала. – И тогда один из них убегает, чтобы проявиться где-то еще. Чтобы такого не произошло, нужно проявить себя в своей паре. А для этого необходимо узнать о себе как можно больше и передать эту информацию своему мужу или жене. Бывает, что люди годами живут и не знают даже любимого блюда своего партнера. Поэтому самое время узнать больше о себе и друг о друге!

Спланируйте совместные действия

– Вместо того, чтобы обсуждать других или жалеть о прошлом, лучше спланируйте свое ближайшее будущее. Рекомендую распределить и прописать свои действия на время коронавирусного карантина. Тем более, что сейчас они будут совершенно другие – не проснулся/оделся/поехал на работу, а проснулся/пообщался с женой/поиграл с детьми/поехал в лес на прогулку. Рекомендую превратить это в настоящий ритуал. Сегодня, как никогда уместно формировать свои семейные ценности, традиции.

Снимаем стресс и подтягиваем живот: советы от ведущей Нового канала

Обустройте свое место в доме

– Родителям с детьми не всегда удается реализовать свои потребности. Поэтому им необходимо место, где они могли бы побыть наедине. При этом не стесняясь и без зазрения совести заявить своим близким, что, например, сегодня в час дня мне нужно посидеть в комнате одному, подумать о себе, и важно, чтобы меня в это время никто не трогал.

Разговаривайте

– Это жалоба, с которой ко мне приходят чаще всего, – мы с моим партнером не общаемся. Сейчас очень важно разговаривать. Если вы не знаете, о чем, посмотрите вместе фильм и обсудите его. Обменивайтесь информацией. Это очень важное взаимодействие. Ведь разговоры – это также обмен позитивными вибрациями и энергией, которые нам сегодня очень необходимы.

Йога для начинающих с Аней Олицкой: не паникуй на карантине, займись телом

Наведите порядок в интимной жизни

– Некоторые жалуются, что на карантине еще больше страдают от рутины. Но ее всегда можно разнообразить. Напишите со своим партнером список из десяти пунктов, что хотели бы сделать в своей интимной жизни, и обменяйтесь. То, что совпадет, обязательно реализуйте. Ведь на карантине самое время навести порядок не только в своих отношениях с мужем, но и в вашей интимной жизни.