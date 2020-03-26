Как вернуть деньги за билеты, тур и жилье: советы ведущего Нового канала

Закрытые границы, отмененные авиарейсы, туристические поездки и бронь в отелях – с такими проблемами столкнулись люди по всему миру. Ведущий тревел-реалити Нового канала «У кого більше?» Макс Узол поделился советами, как вернуть деньги, потраченные на билеты и бронь жилья

Авиабилеты

По словам ведущего, если об отмене рейса вы узнали за две недели, то, кроме полной стоимости билета, авиакомпания должна выплатить компенсацию в размере 250€. Однако Максим сразу уточнил, что во время карантина на такую выплату надеяться не стоит.

Если рейс выпал на даты карантина, авиакомпания информирует пассажиров об его отмене и сообщает, что необходимо делать, и куда обратиться.

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– Если авиакомпания так и не связалась с вами, надо написать им на электронную почту или позвонить, – объясняет Узол. – Для этого подготовьте номер бронирования, фамилии и паспортные данные пассажиров.

Первая опция, которую из-за карантина предлагают авиакомпании, – поменять дату вылета. Как правило, это можно сделать бесплатно один раз. Вторая опция, которая наиболее популярна, – возврат средств. Большинство копаний после запроса возвращают 100% стоимости билета. Так происходит в Ryanair, МАУ, Lufthansa, Turkish Airlines, Emirates. А вот Wizzair возвращает на виртуальный счет на следующий перелет целых 120%.

– В SkyUp все сложнее, – уточняет ведущий. – Они возвращают деньги по тарифу, и это далеко не 100%. Потому что два из трех тарифов вообще не предусматривают возврат оплаты за аннулированный билет.

Как вернуть деньги за жилье?

– Крупные отели обычно легко возвращают деньги за проживание, – говорит Макс. – У них такая политика заботы о клиенте. А вот с мелкими – проблема. Они действуют по своему усмотрению. Мой коллега должен был жить в Стокгольме в дни карантина, как раз в небольшой гостинице. Конечно, он не полетел, а отель отказался возвращать оплату. Даже администрация Booking, через который заказывали жилье, не смогла повлиять на хозяев. И тут уж ничего не поделаешь. Форс-мажор. Никто не хочет терять деньги.

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В таком случае Макс советует смотреть условия отмены жилья. Чтобы можно было забрать хотя бы часть денег. Если вы бронируете жилье по тарифу non-refundable, то при отмене никто денег не вернет. Очень легко возвращают деньги те, кто заказывал жилье через Airbnb. Причем даже комиссию сервиса. То есть, все 100%.

Как вернуть деньги за тур?

– Здесь уже надо читать договор, – объясняет ведущий. – Все зависит от того, как вы договорились с туроператором. Дело в том, что из-за форс-мажора (а карантин им и является) туроператоры могут и не возвращать деньги. Вот так. Это законно. Но они обязаны организовать вам отдых после того, как карантин закончится. Это тоже по закону. Вот только тогда стоимость уже может немного измениться. Поэтому читайте договор и всегда сами учитывайте риски – бронировать поездку или нет.