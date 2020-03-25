Никитюк, Плакидюк, Кензов и другие звезды показали домашние «офисы»

Большинство украинцев на время карантина отправились работать по домам. «Надомники» разделились на две армии: кому-то нравится, что в любой момент можно прилечь отдохнуть на любимый диванчик, а кто-то, наоборот, скучает по офисным будням. Звезды Нового канала во время самоизоляции тоже обустроили свои рабочие места

Олег Кензов, ведущий «Кохання на виживання»

– Я вот купил себе игровую приставку, – поделился Олег. – Собирался последние лет пять, но из-за отсутствия свободного времени все никак не получалось. Теперь сижу дома и играю в игры. Так получилось, что теперь это и есть мое рабочее место (вся работа в телефонном режиме). А распеваюсь прямо во время игр.

Сергей Никитюк, эксперт проекта «Топ-модель по-украински»

– Недавно я вернулся из Валенсии (куда отправился еще до того, как вирус добрался до Испании). И сразу ушел на карантин. Так что моя самоизоляция длится уже третью неделю. За это время я к ней приспособился: уехал за город и обустроил свое рабочее место с видом на сосновый лес.

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По словам Сергея, у него появились новые традиции – после завтрака и ужина эксперт ТМПУ гуляет по лесу.

– Самый большой дискомфорт – отсутствие живого общения, – жалуется Никитюк. – Но мы с коллегами регулярно общаемся во время рабочих конференций в Zoom и во всевозможных чатах. Чаще созваниваюсь с родителями, ведь их самочувствие – самый важный вопрос этих дней. Сейчас нужно сохранять трезвый ум, не поддаваться панике. Уверен, что вирус заставит человечество пересмотреть отношение ко многим важным аспектам жизни. Давайте оставаться людьми – навсегда забудем о Санжарах, о ненависти и злобе.

Анастасия Кошман, ведущая тревел-реалити «У кого більше?»

– Дома у меня два рабочих места, – делится ведущая. – Сейчас любимое – на балконе. Надеваю курточку, теплые носки и работаю. Когда замерзаю, перебираюсь в кровать. Под рукой всегда пакетик с орешками и сухофруктами. Я не люблю работать, просто сидя за столом.

Соня Плакидюк, эксперт проекта «Топ-модель по-украински»:

— Я работаю из дому уже лет 15, – признается Соня. – И сейчас как никогда пригодился мой навык фрилансера – планировать свое время. Я знаю, как сложно на первых порах работать дома — кроватка на расстоянии вытянутой руки. Зато теперь все люди наконец-то поймут, что это не легче, чем ездить в офис. Тут нужен очень высокий навык самоорганизации. Тем более что, по сути, фрилансеры на работе круглосуточно.

Константин Трембовецкий, участник Improv Live Show

– Большинство учебников по сценарному мастерству начинаются с совета «купите удобное кресло», – улыбается артист. – Не читал ни одного учебника о жизни на карантине, но думаю, что они начинаются с того же. Для меня как сценариста, в принципе, ничего не изменилось – как сидел и писал, так сижу и пишу. Но появилась жесткая потребность в удобной мебели. Поэтому нужно больше двигаться, упражняться и укреплять спину. Вводим в Google «как стать секси за семь дней» и делаем все, как в видео, которые вам предложат. Неважно, какое видео. Любая активность – уже полезно.

Оля Манько и Макс Узол, ведущие тревел-реалити «У кого більше?»

– Не думали, что работать дома так тяжело, – признаются ребята (Оля и Макс – женаты, прим. ред.). – Привыкли, что жизнь кипит и бурлит. Хочется куда-то бежать, ехать, видеться с друзьями, обниматься. Очень надеемся, что все это быстро закончится, и все будут здоровы. А пока делайте все, что от вас зависит, чтобы ускорить этот процесс: не выходите из дома в людные места без надобности, мойте руки, не трогайте ничего на улице, не касайтесь лица и не создавайте панику. Мы стараемся переключиться в режим карантина и использовать это время максимально полезно. И вам советуем.

Звезды также присоединяются к флешмобу Нового канала #залишайсявдома, призывая всех соблюдать карантин и не выходить на улицу без особой нужды.