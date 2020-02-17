Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Новый канал › Новости › В кого влюблен KHAYAT и за что Дэвида Аксельрода назвали мошенником: закулисье второго полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020»
В кого влюблен KHAYAT и за что Дэвида Аксельрода назвали мошенником: закулисье второго полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020»
Video: В кого влюблен KHAYAT и за что Дэвида Аксельрода назвали мошенником: закулисье второго полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020»
Бекстейдж второго полуфинала отбора на Евровидение 2020 — как это было
Во втором полуфинале Национального отбора на «Евровидение-2020» украинцы выбрали еще трех финалистов. За право представлять Украину в Нидерландах также будут соревноваться TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. Новый канал поговорил с новой тройкой претендентов на победу и узнал, о любви к кому поет KHAYAT, как David Axelrod отреагировал на обвинения в мошенничестве и каково было TVORCHI выступать в темных очках.