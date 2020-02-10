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Новый канал › G.space › ШОУМАНИЯ › Триумф бандуристки, костюм коровки и етнопение: закулисье первого полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020»
Триумф бандуристки, костюм коровки и етнопение: закулисье первого полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020»
Video: Триумф бандуристки, костюм коровки и етнопение: закулисье первого полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020»
Бекстейдж первого полуфинала отбора на Евровидение 2020 — как это было
Первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020» определил первую тройку полуфиналистов. Ими стали: бандуристка KRUTЬ, интернет-сенсация Jerry Heil и группа с этническим звучанием GO_A. Новый канал пообщался с финалистами и узнал, какие эмоции накрывают после выступления в прямом эфире, что конкурсанты делали в день выступления и какой была их реакция на комментарии жюри. Сергей Притула признался, что был уверен в высоких баллах KRUTЬ. А Андрей Данилко поделился планами на новый англоязычный альбом.