Новый каналНовостиТЕСТ! Выбираем фильм для новогоднего просмотра!

ТЕСТ! Выбираем фильм для новогоднего просмотра!

Не знаешь, что посмотреть для новогоднего настроения? Действительно, выбор огромный: и семейные фильмы, и фантастические, и приключенческие, и романтические.. Даже фильмы ужасов с новогодним сюжетом есть. Мы поможем тебе определиться! Пройди небольшой тест и в результате получишь перечень новогодних фильмов!

А с праздничным настроением еще приятнее готовиться к Новому году 2020: выбирать праздничное платье, новогодний макияж, определяться с новогодним меню. Проведи 2019 ярко!

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