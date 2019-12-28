Выходные на Новый год 2020 в Украине будут длинными! Поэтому времени хватит на все – и на активный отдых, и на просмотр крутых фильмов и мультов. Не знаешь, что посмотреть? Надоело по двадцатому кругу пересматривать «Один дома»? Тогда тебе к нам!

31 декабря на Новом канале стартует неделя фэнтези! Рассказываем, какие фильмы и мультфильмы ты сможешь посмотреть в эфире в первую новогоднюю неделю. Сохраняй эту страницу в закладки, чтобы не забыть включить любимый канал в нужное время!

СЕРИАЛЫ 2020: новинки, которые стоит ждать

«Шрек Третий»

Когда на Новом канале: 31 декабря, 20:10

Сюжет. После того, как Шрек женился на принцессе Фионе и поселился с ней на болотах, он и подумать не мог, что когда-то ему придется занять королевский трон. Но жизнь не всегда идет так, как мы этого хотим. Отец Фионы, король Гарольд, внезапно умирает. Не только семья, но и все королевство скорбит о скоропостижно ушедшем монархе. Но горечь утраты Шрека затмевает новая беда. Поскольку его жена – пряма наследница покойного короля, им вдвоем предстоит занять трон и возглавить целое королевство. Вот только Шреку от этой новости совсем не по себе…

«Шрек навсегда»

Когда на Новом канале: 31 декабря, 22:10

Сюжет. Мало кому в жизни удавалось сразиться со злым драконом, спасти прекрасную принцессу, жениться на ней и спасти целое королевство от гибели. Поэтому неудивительно, что Шрек стал настоящей знаменитостью не только на своих землях, но и на соседних. Возле его болота начали проводить ежедневные экскурсии, а крестьяне – выстраиваться в очереди за его автографом. Казалось, не жизнь, а сказка! Но не для Шрека…

Доведенный до отчаяния рутинной жизнью, огр ссорится с друзьями и женой Фионой. Он сбегает с собственной вечеринки в честь дня рождения и встречает мага по имени Румпельштильцхен. Новый знакомый предлагает огру контракт: он должен отдать ему день из прошлой жизни, а взамен может «чуть-чуть для себя пожить».

После подписания контракта Шрек попадает в альтернативную реальность. Там, в новой жизни, он развлекается от души, пугая людей как в старые-добрые времена. Вернувшись на родное болото, Шрек попадает в ведьмовскую ловушку и оказывается в плену у Румпельштильцхену. Благодаря контракту, маг забрал у огра день рождения, а тот никогда не рождался, то с наступлением следующего дня наступит конец и ему самому…

«Аладдин»

Когда на Новом канале: 1 января, 12:50

Сюжет. Воришка-весельчак Аладдин живет в славном городе Аграба и даже не догадывается, какие великие приключения ждут его в будущем. А зло не дремлет. Черный маг Джафар вздумал завладеть волшебной лампой, в которой заключен могущественный Джинн, исполняющий желания. И чтобы воплотить свой план в жизнь, магу необходима помощь Аладдина.

Несмотря на то, что этот парнишка – проворный воришка, он обладает золотым сердцем и огромным чувством сострадания. Вместе со своими друзьями – обезьянкой Абу и принцессой Жасмин – Аладдин решает освободить могущественного Джина из плена и не дать Джафару захватить власть над всем миром…

«Рапунцель: Запутанная история»

Когда на Новом канале: 1 января, 16:40

Сюжет. Давным-давно на землю упала волшебная солнечная капля, из которой со времен пророс волшебный цветок. Растение было способно сохранять вечную молодость и красоту, поэтому сразу же стало мишенью для всех, кто искал «лучшей жизни». Однажды цветок попал в руки эксцентричной хитрой старушки по имени Готель. Она спрятала растение, чтобы никто, кроме нее самой, не мог воспользоваться его волшебными свойствами.

Тем временем в соседнем королевстве случилась беда. Беременная королева серьезно заболела, а лекари только разводи руками. Целебные свойства цветка были последней надеждой… Боясь потерять жену и еще не родившегося ребенка, король приказал во что бы то ни стало разыскать волшебное растение. Несмотря на уловки старушки Готель, подданные короля находят цветок и с его помощью спасают жизнь королеве. Вскоре у супругов рождается дочь по имени Рапунцель, волосы которой впитали в себя волшебный дар солнца.

Чувствуя себя обманутой, старушка Готель похищает ребенка из королевской спальни. Ведь только волосы малышки Рапунцель теперь способны возвращать ей молодость и красоту. Готель растит принцессу как свою дочь, не выпуская из высокой башни в самой далекой чаще леса. Однако желание Рапунцель познать мир и найти в нем свое место толкают ее на отчаянный шаг. Девушка доверяет жизнь обаятельному разбойнику Флинну, который обещает исполнит ее самое заветное желание…

«Красавица и чудовище»

Когда на Новом канале: 01 января, 18:40

Сюжет. Однажды могущественная волшебница пробирается в замок на бал и просит у его хозяина – принца – убежище. Взамен она обещает подарить ему волшебную розу. Услышав отказ и насмешки принца, волшебница решает отомстить, превращает хозяина замка в Чудовище, а его слуг – в предметы домашнего обихода. Она также накладывает на принца страшное проклятие: если он не найдет истинную любовь до того, опадет последний лепесток розы, он останется в образе Чудовища навсегда.

Годами позднее пути проклятого принца пересекаются с красавицей-мечтательницей по имени Бель. Чтобы своего отца Мориса, ей приходится навсегда расстаться с ним и остаться жить под одной крышей с Чудовищем. Бель сразу же знакомиться с заколдованными жителями замка и находит с ними общий язык. Вот только их хозяин вызывает у нее только злость и отвращение… Удастся ли Чудовищу измениться и покорить сердце упрямицы Бель?

ФИЛЬМЫ 2020: список самых ярких премьер года

«Малефисента: Владычица тьмы»

Когда на Новом канале: 1 января, 21:00

Сюжет. Юная фея Малефисента счастливо живёт на Топких Болотах в окружении разных волшебных существ. Однажды она знакомится с мальчиком по имени Стефан, который случайно проник на ее земли. Между Малефисентой и Стефаном сразу же возникает взаимная симпатия, которая с годами перерастает в дружбу, а затем – в настоящую любовь.

Когда фее исполняется двадцать лет, на Топкие Болота нападает армия короля Генри, который всегда завидовал их богатству и процветанию. Малефисента и другие волшебные существа встают на защиту своего дома и побеждают, а сама фея тяжело ранит короля. Находясь при смерти, монарх завещает, что любой, кто убьет Малефисенту и женится на его дочери Лейле, сможет занять королевский трон. Стефан решает воспользоваться этой возможностью.

После предательства любимого сердце Малефисенты черствеет. Озлобленная на весь мир фея возвращается на болота, порабощает его жителей и провозглашает себя их королевой. А когда у короля Стефана и его жены Лейлы рождается дочь, у Малефисенты появляется возможность отомстить обидчикам.

«Крампус»

Когда на Новом канале: 1 января, 23:00

Сюжет. Семья Энджелов – Том, его жена Сара и дети, Бет и Макс, решают отпраздновать Рождество в большим семейним кругом. В канун праздника к ним в гости приезжают родственники: охотник-любитель Ховард, его жена Линда (сестра Сары), их дети — сестры-спортсменки Стиви и Джордан, мальчик Хауи, совсем маленькая девочка Крисси, а также саркастичная тётя Дороти. Хулиганки Стиви и Джордан начинают задирать Макса и стыдить за то, что он до сих пор верит в Санта Клауса. Девочки даже находят его новогоднее письмо и, насмехаясь, читают его вслух.

Отец пытается успокоить сынишку, но все тщетно. Макс в порыве злости рвет письмо на мелкие кусочки и желает, что его обидчиков наказали. Сам того не ведая, мальчик призывает демона Крампуса, который во время Рождества выискивает непослушных детей и наказывает их.

«Зачарованная»

Когда на Новом канале: 2 января, 12:30

Сюжет. Жизель живет в Андалазии. Это нарисованный сказочный мир, в котором не существует серьезных проблем, животные умеют разговаривать и петь песни, а каждая история заканчивается хэппи-ендом. После того, как принц Эдвард спасает Жизель от посягательств тролля, пара решает обвенчаться на следующий же день. Однако королева Нарцисса, злобная мачеха Эдварда, препятствует их свадьбе. Она не желает лишаться престола, а по закону именно Эдвард должен унаследовать его после женитьбы. Нарцисса обманом отправляет Жизель в мир, «где не бывает счастливых концов». Правда, этим волшебным городом оказывается… современный Нью-Йорк!

«Золушка»

Когда на Новом канале: 2 января, 16:30

Сюжет. После женитьбы и смерти отца Элла остается один на один с жадными и завистливыми родственницами – мачехой Леди Тремэйн и сводными сестрами Анастасией и Дризеллой. Оставшись сиротой, их хозяйки дома она превращается в служанку, вечно испачканную золой, пылью и грязью. Но даже несмотря на злоключения, уготованные судьбой, Элла не отчаивается. Она всегда верит в лучшее, как бы тяжело и больно ей не было.

Однажды во время прогулки по лесу Элла встречает прекрасного юношу, и помогает ему. Девушка и подумать не могла, что ездок, с которым она познакомилась на лесной тропинке, – настоящий принц. И уж тем более, она не могла предположить, что совсем скоро Фея-крестная навсегда изменить ее жизнь.

«Алиса в Стране чудес»

Когда на Новом канале: 2 января, 19:00

Сюжет. После викторианской вечеринки, устроенной в ее честь, жизнь 19-летней Алисы Кингсли переворачивается вверх тормашками. В разгар праздника богатый, но очень глупый сын лорда и леди Эскот по имени Хэмиш делает Алисе предложение. Обескураженная девушка сбегает с вечеринки, так не дав ответа.

Во время своего «побега» Алиса замечает на лужайке белого кролика. И вроде бы кролик, как кролик. Только одет он в камзол и все время смотрит на карманные часы. Алиса решает проследить за кроликом, и в результате попадает в волшебный мир, который годами видела в снах…

«Алиса в Зазеркалье»

Когда на Новом канале: 2 января, 21:00

Сюжет. Бушует шторм. Корабль «Чудо» во главе с капитаном Алисой Кингсли преследуют пираты. Обманным путем хитрая девушка убеждает вражеские судна сесть на мель и приказывает своей команде держать курс на Лондон. Вернувшись в родные края, Алиса узнаем печальные новости – скончался лорд Эскот, отец Хэмиша, который в юношестве хотел на ней жениться.

В тот же вечер семейство приезжает в отчий дом девушки. Во время бала Алиса узнает, что ее мама продала 10% акций покойного мужа вместе с купчей на особняк. Это безрассудный поступок расстраивает девушку, и она сбегает. Вскоре Алиса встречает старого друга – бабочку Абсолема. Вместе с ним девушка проходит через портал и попадает в Страну Чудес.

Узнав о том, что ее близкий друг Безумный Шляпник попал в беду, Алиса тут же бросается на помощь. Ей предстоит отправиться в путешествие во времени, которое обернется для нее опасными открытиями и неожиданностями.

«Геркулес»

Когда на Новом канале: 3 января, 8:40

Сюжет. У Зевса и Геры рождается сын Геркулес. Весь Олимп чествует празднует пополнение в царском семействе. И только Аид, бог Царства мертвых, негативно относится к этой новости. Он давно хотел свергнуть Зевса с престола и захватить власть в Олимпе. Единственным, кто может нарушить его планы, – новорожденный Геркулес. Узнав об этом, Аид приказывает чертям Боли и Панику похитить сына Зевса и Геры, напоить его зельем, который превратит его в смертного, а затем убить.

Однако хитроумный план Аида проваливается. Геркулес не умирает, но превращается в смертного и теряет возможность вернуться на Олимп к родителям. Малыша находят Амфитрион и Алкмена, и воспитывают его как родного. Повзрослев, Геркулес превратился в неуклюжего паренька, необычайно сильного, но неспособного распоряжаться силой.

Чувствует себя одиноким и неприкаянным, Геркулес отправляется в храм Зевса, чтобы узнать у богов о своем предназначении. Там пареньку открывается правда о его рождении. Он – сын Зевса и может вновь стать богом, но есть одно условие…

«Храбрая сердцем»

Когда на Новом канале: 3 января, 14:50

Сюжет. Испокон веков жители Шотландских гор руководствовались в жизни мифами и легендами. Но не всем нравился такой уклад. Искусной лучнице по имени Мерида никогда не нравилось следовать правилам, она хотела самостоятельно определять свой жизненный путь. Однажды девушка бросила вызов могущественным шотландским кланам, их предводителям и собственным родителям, отказавшись следовать древней традиции.

Неосторожные поступки и эксцентричные решения Мериды повергли королевство в настоящий хаос. Чтобы исправить ситуацию девушка отправляется к известной волшебнице-отшельнице. Но вместо помощи, та накладывает на Мериду опасное заклинание. Юной принцессе придется проявить всю свою храбрость и смекалку, чтобы разрушить могущественное волшебство и спасти от гибели целое королевство.

«Белоснежка и охотник»

Когда на Новом канале: 3 января, 18:20

Сюжет. Однажды в королевство Табор вторгается армия стеклянных солдат. Король Магнус со своими воинами разбивает вражеской войско, освобождает прекрасную пленницу по имени Равенна и жениться на ней. В первую же ночь девушка убивает короля Магнуса, открывает ворота замка для армии своего брата и захватывает власть в королевстве. Дочь покойного монарха Белоснежка попадает к Равенне в плен. Благодаря жизненным силам девушки злая колдунья сохраняет вечную юность и красоту.

Узнав из пророчества, что падчерица может навсегда погубить ее, Равенна решает убить Белоснежку. Но юной принцессе удается сбежать из башни в заколдованный Черный лес. Равенна приказывает охотнику Эрику разыскать Белоснежку и обещает в награду оживить его покойную жену. И ему это удается. Однако у Эрика вспыхивают чувства к Белоснежке. Какой выбор сделает охотник?

«Охотник и Снежная королева»

Когда на Новом канале: 3 января, 21:00

Сюжет. Во времена, когда Белоснежки еще не было на свете, королева Равенна считалась самой прекрасной девушкой на земле и самой могущественной колдуньей. Источником ее безграничной силы власти было волшебное зеркало. Однажды оно предсказано королеве, что у ее младшей сестры Фреи родится дочь, красота которой превзойдет всех, даже саму Равенну. Если же с ребенком случится беда, его мать получит дар небывалой мощи.

Кровные узы не останавливают Равенну. Колдунья плюет на предостережения зеркала, и избавляется от новорожденной соперницы. Убитая горем Фрея, обозленная на сестру, покидает королевство и сбегает на север. Там она возводит ледяной замок, в котором воспитывает детей, превращая их в искусных воинов и охотников.

Однажды между двумя лучшими учениками Фреи вспыхивают чувства. Наставница, которая давно отгородилась от любых проявлений любви и нежности, прогоняет влюбленных из своего замка. Изгнанники понимают, что зеркало – мощный магический артефакт, и решают уничтожить его, пока обозленные друг на друга сестры не уничтожили все вокруг. А тем временем снежная и темная колдуньи ведут войну за власть над миром.

«Эспен в королевстве троллей»

Когда на Новом канале: 4 января, 19:00

Сюжет. Согласно многовековым традициям, норвежский король должен выдать свою дочь замуж до того, как ей исполнится 18 лет. В противном случае, ей придется стать супругой тролля, который живет далеко-далеко в горах. Повзрослевшая принцесса Кристин никогда не верила в легенды. Она мечтает выйти замуж по любви, поэтому категорически отказывает вступать в брак с человеком, которой для нее выбрал отец. Однако легенда отказывается правдивой. Тролль просыпается и похищает принцессу.

Король объявляет, что озолотит любого, кто спасет его дочь из лап мерзкого тролля. Эспен, сын бедного фермера, случайно сжигает семейный дом, но денег на строительство нового у него, конечно же, нет. Чтобы спасти семью от разорения, Эспен решает отправиться на поиски похищенной принцессы Кристин. Он верит, что сможет спасти девушку и получить награду от короля. Удастся ли ему воплотить в жизнь задуманное?

«Ван Хельсинг»

Когда на Новом канале: 4 января, 21:00

Сюжет. Где-то глубоко в Карпатах расположилась таинственная страна Трансильвания. Это мир, в котором зло поджидает на каждом шагу, все мифические опасности оживают с заходом солнца, а монстры из самых глубоких человеческих кошмаров обретаю земную форму. Именно в этот мир попадает легендарный охотник на чудовищ Ван Хельсинг из романа Брэма Стокера «Дракула». Сможет ли охотник выстоять в схватке со злом?

«Виктор Франкенштейн»

Когда на Новом канале: 4 января, 23:40

Сюжет. Викторианская Англия. Молодой студент-медик по имени Виктор Франкенштейн помогает безымянному горбуну спасти цирковую акробатку Лорелею после падения с высоты. Для этого они проводят девушке экстренную операцию, в ходе которой горбун впечатляет юношу своим трезвым умом и врачебными способностями. Узнав о том, как жестоко с горбуном обращаются в цирке, студент спасает его и приводит его к себе домой. После обследования Франкенштейн выясняет, что на спине у его нового друга не настоящий горб, а гнойный мешок, вызванный многолетним абсцессом. Студент помогает ему избавиться от надоедливого недуга, и дает ему новое имя – Игорь Штрауссман. Виктор и Игорь становят хорошими друзьями, и даже начинают проводить совместные эксперименты по оживлению трупов.

«Снежная королева»

Когда на Новом канале: 5 января, 8:10

Сюжет. Родители Герды владеют гостиницей «Белый медведь» в маленьком городке. Однажды мама девочки уезжает по делам через лес, и попадает в метель. На следующий день замерзшее тело женщины находят в лесу, а рядом с ней – брошь в виде трех роз. Сердца Герды и ее отца Вольфганга разбиты, но им приходится взять себя в руки и жить дальше.

Спустя девять лет на место посыльного в гостиницу нанимается молодой человек по имени Кай. Между ним и Гердой зарождается крепкая дружба, которая перерастает в любовь. Однажды Кай решается поцеловать Герду, но вдруг откуда ни возьмись поднимается метель, и мальчику попадает что-то в глаз. После этого Кай меняется, на место доброго задорного парнишки приходит злой и жестокий.

Вскоре в гостиницу приезжает богачка в мехах и бриллиантах. Она появляется ночью, скрытно ото всех и заставляет Кая следовать за ней. Мальчик оставляет для Герды послание с просьбой о помощи, и исчезает с незнакомкой. Узнав, что родной человек попал в беду, девушка сразу же бросается на помощь…

«Особняк с привидениями»

Когда на Новом канале: 5 января, 17:10

Сюжет. Супруги Эверсы – риэлторы. Оба обожают свою работу и отдают ей практически все время. Дела всегда для них на первом месте, даже годовщину своей свадьбы Эверсы вместе с детьми проводят за осмотром старинного поместья. Они планировали сделать все быстро, и отправиться отмечать семейный праздник, но не вышло…

Из-за резко ухудшившейся погоды Эверсам приходится заночевать у мистера Грэйси, странного хозяина поместья. Семейство едва ли не на каждом шагу натыкается на пугающие штуки: магические говорящие шары, потайные ходы и духи. А что самое страшное – мистер Грэйси на 100% уверен, что миссис Эверс — его погибшая невеста из XIX века…