Новый год 2020 всё ближе! Так что пора задумать и о том, какой макияж сделать на праздник. Мы собрали для тебя идеи самого модного новогоднего макияже, чтобы на торжестве ты сияла ярче всех!

Макияж глаз на Новый год 2020

Главный цвет грядущего года – синий. Чтобы воплотить его в макияже глаз, уместнее всего воспользоваться синими и голубыми тенями или даже мелкими блесками. Не забывай, что Новый год – это, в первую очередь, праздник, поэтому и make up должен быть отнюдь не повседневный, а яркий и торжественный.

Если ты привыкла рисовать стрелки, попробуй заменить черный лайнер синими тенями, которые нанеси тонкой влажной кисточкой по линии роста ресниц. В зависимости от желаемой ширины, прорисуй кисточкой стрелку!

Можешь покреативить и нанести тени или блеск широкими мазками под брови. Или же просто плотным слоем покрыть ими движущееся веко.

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Как правильно смывать макияж

Если хочешь выглядеть неординарно, нанеси разноцветные блестки вдоль роста линии нижких ресниц тонкой полоской.

Ресницы в макияже на Новый год 2020

Новогодний макияж должен быть ярким, поэтому прокрась и верхние и нижние ресницы черной тушью в несколько слоев, чтобы они выглядели слегка «кукольными»!

Румяна в макияже на Новый год 2020

Если вы ярко накрасила глаза, румяна выбирай максимально натуральных оттенков и лишь слегка подчеркни скулы и виски. Если же ты планируешь сделать яркими губы, отдай предпочтение перламутровым или песочным румянам с золотинкой.

Кстати, в праздничную ночь можешь украсить скулы россыпью золотых переводных «татуировок», например, звездочками или снежинками. Впрочем, можешь поверх тонального средства просто кистью нанести блестки: выглядеть будет очень эффектно!

Макияж губ на Новый год 2020

Здесь есть только одно «не стоит»: не стоит красить губы в новогоднюю ночь прозрачным блеском и только им! Будь яркой! Смело выбирай помаду, которую не решилась бы наносить в другой день: ярко-красную, вишневую или даже… золотую!

И забудь про правило «одного акцента», можешь сделать яркими и губы и глаза! Вот только тогда постарайся не переборщить с румянами, в противном случае, ты рискуешь стать похожей на матрешку.

И напоследок, пожалуй, самое главное! Не забудь за несколько часов до нанесения новогоднего макияжа хорошо очистить кожу с помочью геля для умывания и скраба, а после нанеси на кожу увлажняющий крем.

Вот и все секреты!

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