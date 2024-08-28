Шоу Неймовірні дуети 2024 2 выпуск от 28.08.2024 погрузит тебя в водоворот потрясающей борьбы талантливых участников-аматоров за право стать частью украинской эстрады! Так что не пропусти!

Звездная наставница этого выпуска шоу Неймовірні дуети 2024, украинская певица KOLA не понаслышке знает, каким бывает путь к успеху. Именно она выберет среди тысяч талантов двух лучших участников, которые станут ее дуэтными партнерами и получат уникальную возможность показать свои таланты перед звездным жюри шоу Неймовірні дуети 2024.

Узнай прямо сейчас, какой дуэт поразит зрителей до слез? Неужели жюри будут разочарованы в выборе певицы KOLA? И кто из участников устроит настоящий бунт во время подготовки выступления? Смотри шоу Неймовірні дуети 2024 2 выпуск от 28.08.2024 на сайте Нового канала и стань свидетелем удивительных музыкальных открытий!

Неймовірні дуети 2024

Неймовірні дуети 2024 1 выпуск