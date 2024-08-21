Шоу Неймовірні дуети 2024 1 выпуск от 21.08.2024 открывает двери в мир, где мечты становятся реальностью, а талант – ключом к успеху! Любители, которые всегда мечтали выйти на сцену и продемонстрировать свои способности, получат свой шанс прямо сейчас. Поэтому не пропусти!

Тебя ждет эмоциональный онлайн-кастинг, в котором звездная наставница Оля Полякова оценит сотни музыкальных видеозаписей от амбициозных исполнителей и выберет лучших. На твоих глазах самые сильные участники шоу Неймовірні дуети 2024 1 выпуск будут бороться за шанс стать частью украинского шоу-бизнеса. И уже в финале продемонстрируют результаты своей кропотливой работы. Приготовься к эмоциональным музыкальным баттлам и вихрю амбиций талантливых аматоров, которые станут захватывающим началом новой эпохи украинской эстрады! Смотри онлайн шоу Неймовірні дуети 2024 1 выпуск от 21.08.2024 на Новом канале.